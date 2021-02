Protestas y disturbios en España por la detención de Pablo Hasél [FOTOS y VIDEOS]

El rapero español Pablo Hasél ha sido condenado por las autoridades españolas, a una pena de nueve meses de cárcel, por cargos de “Enaltecimiento al terrorismo e injurias a la Corona Española”, sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debido a sus polémicas letras en canciones publicadas en su canal de YouTube y plataformas digitales de música.

La detención del cantante despertó las protestas tanto en la comunidad de Cataluña, Valencia y Madrid, en donde cientos de personas se congregaron para manifestarse en contra de esta determinación, en lugares como Jardinets de Gràcia, en Barcelona, y en Puerta del sol, en la capital de España.

Es de anotar que las manifestaciones como muestras de apoyo al rapero que se iniciaron en Paseo de Gracia, en Barcelona, fue una convocatoria con un aire festivo, pero más tarde los manifestantes se desplazaron rápidamente hasta la cercana Plaza de Urquinaona, uno de los habituales escenarios de protestas en la ciudad, en donde comenzaron a formar barreras con contenedores ardiendo y mobiliario urbano, a la vez que agentes de los Mossos d’Esquadra trataban de dispersarlos.

En este lugar se escucharon las voces ciudadanas arengando “Libertad para Pablo Hasél, o Basta ya de violencia policial”, a la vez que coreaban su nombre.

La tensión aumentó según avanzaba la marcha. Al principio, los gritos de Borbones, “sois unos ladrones o rey prisión; Pablo, libertad resonaban entre la muchedumbre sin altercados”. Ana García, perteneciente al sindicato de estudiantes, alegaba que “con la condena se está demostrando que perdura la justicia franquista”. En declaraciones a Sputnik, decía que en España hay a quien “se le persigue con dureza y a quien se le deja libre”.

En adelante siguieron las protestas para pedir la libertad del Hasél, y por el jueves otras ciudades del país como Tarragona y Valencia se unieron a Barcelona y Madrid en las protestas, las cuales terminaron en disturbios, dejando en total al menos 16 manifestantes detenidos en esa jornada.

Este viernes se está llevando a cabo una manifestación estudiantil en Barcelona con escasa participación, aproximadamente 300 personas protestan por el centro de la ciudad en contra del encarcelamiento de Pablo, en el marco de una jornada de huelga universitaria. La marcha, convocada por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha arrancado en plaza Universitat, y ha recorrido las calles de Pelai, Fontanella y Via Laietana, custodiada por siete furgones de los Mossos d’Esquadra, y se han detenido ante la Jefatura Superior de Policía, donde han arrojado petardos.

Entre tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este viernes los disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hasél, expresando que en una democracia plena es inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia, no hay excepción. Ninguna, porque la violencia es un ataque a las libertades de los demás”, ha dicho el presidente. “La democracia española tiene una tarea pendiente, ampliar la libertad de expresión”, ha añadido.

De hecho, Sánchez se encuentra junto al presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, quien ha afeado por la mañana en la cadena SER la actitud de Podemos. “Hay un partido que intenta gobernar y otro que intenta que no haya Gobierno”, ha dicho Vara. “Nadie se ha preguntado por qué Hasél ha ido a la cárcel. Por opinar no se puede ir a prisión, pero por alentar el terrorismo sí. Y también por llamar a la violencia”, ha subrayado. “Los Gobiernos ni se manifiestan ni están para hacer condenas, están para gobernar”, ha añadido Vara, que ha dicho: “Podemos poner muchas veces en la agenda lo que le permite marcar diferencias, y no lo que permite obtener consensos”.

Mientras tanto, en el Congreso, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha condenado el “uso injustificable de la violencia de una minoría” y ha reconocido el trabajo policial ante los disturbios. Jaume Asens, líder de En Comú Podem en el Congreso, ha subrayado hoy que “la violencia no es la vía”.

¿Quién es Pablo Hasél?

Pablo Hasél de 32 años de edad, de acuerdo a Wikipedia, es un cantautor español de música rap, cuyas letras son la recopilación de temas sueltos, inéditos, capellas y poemas. Según sus propias palabras: “yo grabo rápido y no paso el día retocándome”. Sus mensajes siempre son directos y sin eufemismos, en los que trata tres tipos de temáticas con las que describe a su público la realidad que él percibe: crítica social y rap antisistema, temas sentimentales y personales y, finalmente, canciones en las que “se ríe de todo”, según declaró en una entrevista.6 Por otro lado, su pensamiento y su compromiso político comunista lo ha diferenciado de otros artistas del rap político español.

Es así como el artista dentro de su repertorio musical se fue en contra del rey emérito y publicó en YouTube el videoclip de su tema “Juan Carlos el Bobón”. Un tema en el que se refiere al monarca de la casa real, como: borracho, juerguista, y asesino de su hermano Alfonso.

Por encima de todo lo que dice la canción, sobresale el comienzo del clip en el que una entrevista de archivo expone al padre del Rey Felipe hablando maravillas del fallecido dictador español Francisco Franco. “Ejemplo viviente”, “desempeño patriótico”, “afecto y admiración”, son algunas de las palabras que le dedica el entonces rey en funciones al genocida que gobernó España entre 1939 y 1975.

Cabe anotar que, en 2014, Pablo Hasél ya había sido condenado por el contenido amenazante de 12 canciones que había publicado en YouTube. En esos temas se incluían estas frases:

• “Pena de muerte ya a las Infantas patéticas, por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética”.

“En mi escuela pública había violencia y no era etarra sino de retratos de la monarquía encima de la pizarra”.

• “¿50 policías heridos? Estos mercenarios de mierda se muerden la lengua pegando hostias y dicen que están heridos”. (23/03/2014)

• “Ahora van de lloricas los antidisturbios cuando han golpeado y torturado siempre a miles y miles de personas, han desahuciado a porrazos, etc.” (25/03/2014)

• “La policía asesina a 15 inmigrantes y son santitos. El pueblo se defiende de su brutalidad y somos “violentos terroristas, chusma, etc.” (27/03/2014)

• “Pretenden ocultar que muchas personas han salido hoy a exigir el fin de la monarquía fascista y golpean hasta a periodistas”. (30/03/2014)

• “¿Matas a un policía? Te buscan hasta debajo de las piedras. ¿Asesina la policía? Ni se investiga bien”.

• “Dos años desde que Iñigo Cabacas fue asesinado por la policía sin que haya habido condenados por ello. (23/04/2014)

• “El mafioso del Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian el ISIS queda todo”. (02/12/2015)

• “El ladrón de Borbón no debe dar crédito a la impunidad que tiene para burlarse de nosotr@s”. (25/12/2015)

• “Constancia en la lucha hasta que un día el desahuciado sea Felipe de Borbón con toda su familia de parásitos enemigos del pueblo”. (25/12/2015)

• “El mafioso de mierda del rey dando lecciones desde un palacio, millonario a costa de la miseria ajena. Marca España”. (25/12/2015)

• “Lo más asqueroso de la monarquía es que millonarios por la miseria ajena, finjan preocuparse por el pueblo”. (25/12/2015)

• “El PCE apoyó a la monarquía impuesta por Franco en la “transición” mientras el PCE(r) se dejaba la vida denunciando esta maniobra”. (27/12/2015)

• “Miles de ancianos pasando frío y sin un techo seguro mientras monarcas dan lecciones desde palacios”. (27/12/2015)

• “Si tanta monarquía quiere el pueblo como dicen los tertulianos mercenarios, que suelten a la familia real sin escoltas por nuestras calles”. (27/12/2015)

• “Llaman banda criminal a grafiteros y no a la monarquía. Menudo estado demencial. (30/12/2015)

• “La monarquía mafiosa que da lecciones a países donde nadie es desahuciado. (Incluye una imagen con un cómic donde aparece el Rey emérito junto a un saudita decapitado)”. (18/01/2016)

• “Los amigos del reino español bombardeando hospitales mientras Juan Carlos se va de putas con ellos”. (21/01/2016)

• “Uno de CUP hablando claro contra la monarquía mientras IU anda de risitas con esta en la Zarzuela”. (21/01/2016)

• “El mierda de P. Iglesias de risitas en la Zarzuela sin reprocharle al Borbón las atrocidades de las que son responsables”. (24/01/2016)

• “Mientras llaman terrible tiranía a Cuba donde con menos recursos no se desahucia, ocultan los negocios mafiosos del Borbón con Arabia Saudí. (25/01/2016)

• “Por más millones que inviertan en manipulación, por más que sean “intocables”, la monarquía pasará a la historia como los parásitos que son”. (25/01/2016)

• “El estado español dando armas a los criminales amigos de la monarquía para que puedan bombardear Yemen. Que se sepa”. (26/01/2016)

• “Por culpa de Arabia Saudí los niños en Yemen sufren así. Cosas de los amigos demócratas de los mafiosos Borbones”. (29/01/2016)

• “Policías que con Franco encarcelaban y que ahora encarcelan como jueces de la Audiencia Nazi-onal”. (07/02/2016)

• “Joseba Arregi asesinado por la policía torturándolo”. (14/02/2016)

• “Dicen escorias policías: “velamos por tu seguridad”, mientras pagados por ti te vienen a desahuciar”. (15/02/2016)

• “En la “ciudad libre de desahucios” que dijo Carmena, la policía agrediendo y deteniendo a quien lucha contra los desahucios, ahora mismo”. (17/02/2016)

• “Ada Colau no le llamará criminal al Rey por vender armas a Arabia Saudí o vivir a todo lujo a costa de la miseria, criminaliza la huelga”. (21/02/2016)

• “Policías que te matan a un hijo, siguen impunes y encima piden dinero”. (22/02/2016)

A continuación, está la canción que ha causado polémica la detención de Hasél.

