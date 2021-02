Latino que mató a su mamá en Nueva York era policía: ¿Ya lo capturaron?

El miércoles pasado las autoridades de policía de Nueva York reportaron el horrendo crimen de una mujer de 78 años, a manos de su propio hijo, quien acabó con la vida de su madre, utilizando un machete.

Y justo cuando las autoridades están acudiendo a la ayuda del público para que reporten cualquier dato tendiente a capturar al presunto asesino de su madre, a quien describen como peligroso, se dio a conocer que el sujeto, identificado como Osvaldo Díaz, fue uniformado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

La noticia fue revelada inicialmente por el periódico New York Post, que aseguró que Osvaldo Díaz era policía del NYPD hace 12 años. Más tarde el propio NYPD confirmó que el presunto asesino formó parte de las filas de la policía de la ciudad de Nueva York entre el 2005 y el 2008.

“Él fue contratado en julio de 2005 y despedido en enero de 2008”, aseguró el NYPD, sin revelar más detalles sobre los motivos que llevaron a la Uniformada a despedir al señalado sujeto.

El New York Post agregó que Osvaldo Díaz fue policía adscrito al cuartel de Midtown, en el condado de Manhattan.

WANTED for HOMICIDE: Do you know where Osvaldo Diaz is? On 2/24, at 7:50 PM, inside of 218-44 Hillside Ave in Queens, Diaz is believed to have slashed a 78-year-old female victim who later succumbed to her injuries. Have info on his whereabouts? Call/DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/FoTarmUPRd

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 26, 2021