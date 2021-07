Aumentan problemas para Trump: Su empresa recibió cargos por fraude

El pasado fin de semana el expresidente Trump vio brillar el horizonte para él, en medio de un multitudinario rally en Ohio, donde prometió que los republicanos recuperarán pronto el poder político en el país, en medio de vitores de la gente, pero ahora el cielo luce bastante oscuro para el magnate, y los problemas judiciales lo persiguen.

La Organización Trump y su exdirector financiero, Allen Weisselberg, están bajo la lupa de la justicia, luego de señalarse que la Fiscalía de Manhattan asegurara que enfrentan acusaciones por un esquema de fraude en primer grado, que data de un período de 15 años.

Así lo reveló el periódico New York Times, donde se mencionó que una acusación de un gran jurado muestra que las presuntas conductas habrían ocurrido entre marzo de 2005 y junio del 2021.

El documento fue respaldado por el saliente fiscal de Distrito neoyorquino, Cyrus Vance, que lleva dos años tratando de recavar pruebas.





Trump Org. CFO Allen Weisselberg Surrenders To Face Charges Long-time Trump Organization CFO Allen Weisselberg has surrendered to authorities following an indictment from the Manhattan District Attorney’s Office. NBC News’ Tom Winter reports. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news brands that deliver compelling, diverse and engaging news… 2021-07-01T11:53:30Z

“[Integraron] un esquema que constituía una conducta sistemática en curso con la intención de defraudar a más de una persona y obtener propiedad de más de una persona bajo pretenciones fraudulentas, representaciones y promesas”, aseguró parte del documento acusatorio, según lo dio a conocer el periódico El Diario NY.

El citado medio mencionó que la acusación también habla de los presuntos bonos que recibieron Weisselberg y otros miembros de la organizacion empresarial del expresidente Trump, y que nunca fueron reportados formalmente en la contabilidad.





Handcuffed Allen Weisselberg escorted in NY court Lawyers for Donald Trump's company pleaded not guilty to tax crime charges Thursday, along with the Trump Organization's longtime finance chief. (July 1) Subscribe for more Breaking News: smarturl.it/AssociatedPress Website: apnews.com Twitter: twitter.com/AP Facebook: facebook.com/APNews Instagram: instagram.com/APNews/ ​ You can license this story through AP Archive: aparchive.com/metadata/youtube/d5d99561cc0b4321bd2b63c9501cf348 2021-07-01T18:38:39Z

A pesar de las acusaciones, el exdirector financiero de la firma de Trumo, quien se presentó ante el juez, se declaró inocente. La Fiscalía de Manhattan presentó 15 cargos en contra el antiguo ejecutivo, a quien se le concedió la libertad condicional, tras ser arrestado.

Cabe destacar que el expresidente Trump, al igual que su hijo Donald Trump Jr., no recibieron acusaciones directas en medio del esquema de presunto fraude, pero fueron mencionados en los documentos como beneficiarios de las acciones.

“Los beneficiarios del esquema recibieron porciones sustanciales de sus ingresos a través de medios indirectos y encubiertos, con una compensación que no fue declarada o mal informada por Trump Corporation y Trump Payroll Corp”, advirtió el documento.

La Fiscalía estatal de Nueva York, organismo que también está trabajando en la investigación contra la compañía de Trump, que ahora es de carácter criminal y no civil, aseguró que llevará el caso hasta las últimas consecuencas.

“El día de hoy es un día clave en la investigación criminal en curso de la Organización Trump y su director financiero, Allen Weisselberg. En la acusación, alegamos, entre otras cosas, irregularidades financieras por las cuales la Organización Trump participó en un plan con Weisselberg para evitar pagar impuestos sobre ciertas compensaciones“, dijo la fiscal Letitia James. “Esta investigación continuará y seguiremos los hechos y la ley dondequiera que nos lleven”.





Criminal charges revealed against Trump Organization and CFO Allen Weisselberg CNBC's Shepard Smith reports on the Trump Organization indictment. For access to live and exclusive video from CNBC subscribe to CNBC PRO: cnb.cx/2NGeIvi The Trump Organization and its Chief Financial Officer Allen Weisselberg pleaded not guilty Thursday to crimes related to what prosecutors called a “sweeping and audacious” scheme since 2005 to avoid taxes on… 2021-07-01T19:08:30Z

Dentro del presunto fraude fiscal cometido por la compañía del expresidente Trump, se menciona el supuesto incumplimiento con el pago de impuestos sobre la renta estatales y federales en unos $1.7 millones de dólares en compensación.

Una vez emitidas las acusaciones, la Organización Trump negó que hayan tenido conductas delicitivas y calificó todo como parte de una persecución política para fectar al expresidente Trump, quien ha insinuado que tendría intenciones en volverse a lanzar a la Presidencia del 2024.

“Allen Weisselberg es un esposo, padre y abuelo amoroso y devoto que ha trabajado en la Organización Trump durante 48 años. Ahora el Fiscal de Distrito de Manhattan lo está utilizando como un peón en un intento… de dañar al expresidente”, aseguró un vocero de la organización Trump, en un comunicado, siguiendo la postura de Trump, quien ha definido todo como una “cacería de brujas”.