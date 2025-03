¿Cómo está la oreja de Trump tras el intento de asesinato del 13 julio de 2024?

La oreja de Donald Trump parece haber salido relativamente ilesa tras el intento de asesinato del 13 de julio de 2024 durante un mitin en Butler, Pensilvania, según se puede ver en recientes fotos al presidente de Estados Unidos.

Algunos usuarios en X, antes conocido como Twitter, recordaron el daño que sufrió la oreja derecha del presidente Trump cuando una bala la rozó en 2024. Los usuarios critican la veracidad de este intento de asesinato ya que la oreja del presidente se ve ahora como si nada hubiese pasado.

Trump's ear two weeks after it was "shot." Not even a scratch. pic.twitter.com/EyHuyu52ZL

— Joe Magil 🇷🇺 (@MagilJoe) March 30, 2025