Joven madre asesina a sus cinco hijos, incendia su casa y luego se suicida

Oreanna Myers, una joven madre de 25 años, disparó y mató a sus cinco hijos e incendió su casa antes de dispararse a sí misma en un horrible asesinato-suicidio ocurrido en el diciembre, anunció el alguacil del condado de Greenbrier la semana pasada después de que la investigación concluyó.

En una conferencia de prensa, el alguacil dijo el 8 de diciembre, que Myers mató a sus tres hijos biológicos, Kian Myers, de 4 años; Aarikyle Nova Myers, 3 años; y Haiken Jirachi Myers, 1; así como sus dos hijastros Dawson Bumgarner, de 7 años; y Riley James Bumgarner, 6. Su esposo Brian Bumgarner estaba en la casa de su padre durante el incidente, donde permaneció durante la semana laboral ya que su automóvil estaba dañado debido a un accidente.

El alguacil Bruce Sloan dijo que un vecino llamó al 911 para informar que la casa de la familia se estaba incendiando y cuando los socorristas entraron, encontraron a Myers fuera de la casa, junto al arma homicida toda destruida. Sloan dijo que dejó una nota de suicidio y un testamento a su esposo pegados dentro de su carro.

Durante la conferencia de prensa, Sloan dijo que Myers sufría de depresión y que no estaba feliz de que Bumgarner no se quedara con la familia durante la semana laboral debido a problemas con su vehículo. El alguacil explicó que Myers le había enviado mensajes de texto a su esposo en los días previos a la tragedia, instándolo a quedarse en su casa, incluido uno que decía: “No te preocupes más por este. No tendrás nada a lo que regresar más que a ver el cadáver [sic]. Que elijas el dinero en lugar de mi depresión demuestra que soy un pedazo de [improperio]. A nadie le importa ¿por qué debería hacerlo yo?

Sloan informó que el 8 de diciembre, Myers recogió a dos de los niños de la parada del autobús y el video de ese momento mostró que tenía una línea roja pintada en la cara. Sus hijos le preguntaron si estaba sangrando, informó Sloan, y Myers dijo que se lo puso ella misma. Solo una hora después de que los dejaran, el vecino llamó al 911 para informar que la casa se estaba quemando.

Después de que se extinguió el fuego, las autoridades dijeron que los cuerpos de las cinco víctimas fueron encontrados en la casa y Sloan dijo que todos tenían heridas de bala en la cabeza. También explicó que no era un arma automática y que ella recargaba los cartuchos entre cada disparo. Dejó varias notas para que Bumgarner se disculpara por sus acciones y escribió: “Lamento mi malvado crimen. No era lo suficientemente fuerte para luchar contra estos demonios”.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, la Línea Nacional de Prevención del Suicidio sin cargo al 1-800-273-TALK (8255) está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana con asistencia en inglés y español. También puede hablar con un consejero de crisis capacitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, enviando un mensaje de texto HOME al 741741 para comunicarse con la Línea de mensajes de crisis.

