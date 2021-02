Casos de COVID-19 disminuyen un 17% en todo el mundo: el informe de la OMS

En medio de la pandemia que continúa dejando muertos en distintas puntos del planeta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó en las últimas horas un dato más que alentador: los casos de COVID-19 se han reducido un 17 por ciento en todo el mundo, manteniendo la tendencia en baja por cuarta semana consecutiva.

De acuerdo a la información brindada este miércoles por la OMS, este importante descenso en la cantidad de contagios por coronavirus a nivel mundial resulta de los casos registrados entre la semana pasada y la anterior.

En tanto, la cifra de 88 mil muertes reportadas la semana pasada en todo el mundo es un 10 por ciento más baja que la de la semana anterior, según informó la OMS.

More than 3.1 million new cases of Covid-19 were reported around the world last week, the World Health Organization says. That was the lowest number of cases worldwide since the week of October 26. https://t.co/W1JO3zBsjN

— CNN (@CNN) February 10, 2021