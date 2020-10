¿Será cancelado el debate del próximo 15 de octubre entre Trump y Biden?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció el jueves por la noche por medio de su cuenta de Twitter que él y la primera dama dieron positivo por coronavirus. Noticia que generó preocupación en todo el país sobre cómo eso podría afectar el futuro de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

El 1 de octubre, el presidente anunció vía Twitter que él y Melania entrarían en cuarentena después de que las pruebas que arrojaran un resultado positivo.

“Esta noche, @FLOTUS y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Saldremos de esto JUNTOS! ” escribió el mandatario.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Por su parte, el exvicepresidente y candidato demócrata Joe Biden también se dirigió por medio Twitter el viernes por la mañana para compartir los resultados negativos de sus pruebas. Biden y Trump asistieron al primer debate presidencial del 2020, moderado por el presentador de Fox News Chris Wallace en Cleveland, a principios de esta semana el martes.

“Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de COVID. Gracias a todos por sus mensajes de preocupación”, escribió. “Espero que esto sirva de recordatorio: ponte la mascarilla, mantén la distancia social y lávate las manos”.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Mientras los dos candidatos se encontraban separados en el escenario, cada uno en su propio podio durante el primer debate presidencial, corresponsal médico jefe de CNN Sanjay Gupta, advirtió que los espacios cerrados tienen muchas más probabilidades de propagar infecciones.

“El virus es como el humo, si está en espacios cerrados o interiores” dijo Gupta.

Ahora, muchas personas se preguntan qué podría significar el diagnóstico de Donald Trump en cuanto a sus próximas apariciones en público, así como en el próximo debate que está programado para el 15 de octubre en Miami.

Esto es lo que necesita saber:

Trump ha cancelado varios de sus eventos de campaña

Si bien la Casa Blanca no reveló cuánto tiempo estaría el presidente aislado junto a la Primera Dama, los planes para realizar un mitin de campaña en la Florida para el día 2 de octubre ya fueron cancelados, “canceló toda su agenda, excepto una llamada telefónica programada para el mediodía” sobre el apoyo de Covid-19 a personas mayores vulnerables” aseguró The New York Times.

Además, otros eventos de campaña que se realizarían en Wisconsin y Arizona durante los próximos días también, aparentemente fueron cancelados, informó el periódico.

En cuanto al debate entre Biden y Trump programado para el 15 de octubre en la ciudad de Miami, aún no se ha podido saber si se llevará a cabo o no.

Trump corre el riesgo de perder tiempo para hacer campaña

Con el día de las elecciones a menos de un mes, el New York Times dijo que Trump ahora corre el riesgo de perder tiempo valioso en cuanto a su campaña presidencial luego de conocerse su diagnóstico.

“Incluso si el Sr. Trump, de 74 años, permanece asintomático, perderá gran parte del tiempo que le queda en la campaña electoral”, según dijo el medio. “Si se enferma, podría generar dudas sobre si debería permanecer en el tarjetón electoral”.

Tras el diagnóstico negativo de Joe Biden, el ex vicepresidente sigue adelante con sus planes de visitar Grand Rapids, Michigan, este 2 de octubre, tal como lo confirmó NBC News en Twitter.

Biden discutirá su plan económico “Reconstruir Mejor” en el condado de Kent, “una zona en la que Trump ganó en 2016”, dijo Fox News.

Esta es la versión original de Heavy.com