Obituarios de Houston: recordando los fallecidos esta semana

Varios residentes del área de Houston y del condado de Harris fallecieron esta semana, entre ellos un profesor, un centenario, un funcionario público y un secretario de la Segunda Guerra Mundial.

Estas son algunas de las vidas perdidas esta semana en Houston:

Thomas D. Clark Jr., 96 años

Thomas D. Clark Jr. de Seabrook, Texas, murió el 4 de diciembre de 2021, a la edad de 96 años, dejando atrás a un hijo, una hija, cuatro nietos y cuatro bisnietos, según el Houston Chronicle. Nació en Kentucky y se crió en Nueva Orleans, Luisiana, donde conoció a su difunta esposa, Betty Ann Spell Clark, en la Universidad del suroeste de Luisiana mientras trabajaba para obtener su título de ingeniero mecánico.

Clark enseñó en Lafayette, Louisiana, antes de mudarse a Annapolis, Maryland con su familia para trabajar como profesor civil en la Academia Naval de Estados Unidos. La familia se mudó a Seabrook, Texas, en 1968 cuando Clark aceptó un puesto de profesor en la Universidad de Houston. Se retiró de la universidad a los 75 años, dice su obituario.

“Los pasatiempos de Tom incluían la fotografía y navegar”, dice su obituario.

Clark apoyó organizaciones benéficas como The Star of Hope Mission, Houston Food Bank y The Nature Conservancy, dice el obituario. Su familia pidió que se hiciera una donación de caridad en lugar de flores.

Anna A. Deden, 96 años

Anna A. Deden de Conroe, Texas, murió el 4 de diciembre de 2021, a los 96 años, menos de dos semanas antes de su cumpleaños 97, según Legacy.com. Deden dejó dos hermanas, dos hijas, tres nietos y un bisnieto. Fue precedida en la muerte por su esposo, John T. Deden, dice su obituario.

Deden se crió en Madill, Oklahoma, y ​​fue la mejor estudiante de su clase de graduación en Madill High School, dice su obituario. Trabajó como secretaria durante la Segunda Guerra Mundial y pasó a trabajar como contable y recaudadora de impuestos a lo largo de su carrera, dice el obituario.

“Sin embargo, ella siempre sintió que su trabajo principal era cuidar de su familia, lo que hizo con mucho amor. Su sonrisa era inconfundible cuando estaba con sus nietos”, dice su obituario. “Era una esposa devota, una madre y abuela cariñosa y una cristiana fiel. También le encantaba cantar, coser, cocinar y trabajar en el jardín”.

Virginia Elick, 103 años

Virginia Elick de McKinney, Texas, sobrevivió a la gripe española y a brotes de polio, vivió hasta los 103 años y crió a cuatro hijos, según dice su obituario. Murió el 3 de diciembre de 2021.

Elick asistió a la McKinney Business School en 1937 y estuvo con su esposo durante 62 años, Jerry Elick, según dice el obituario.

Elick era una madre que se quedaba en casa y “estaba muy ocupada atendiendo las actividades de sus hijos, organizando numerosas fiestas de cumpleaños, cocinando tres comidas al día todos los días de la semana”, dice su obituario.

“Mimó a su familia con comidas deliciosas, especialmente su receta de pan de maíz”, dice su obituario.

Elick ayudó a formar la Bluebonnet Society en 1983, una organización que recaudó fondos para organizaciones benéficas locales y estuvo activa hasta su muerte, dice su obituario.

Gary Stobb, 73 años

Gary Dale Stobb de Dripping Springs, Texas, murió el 6 de diciembre de 2021, a los 73 años, según Legacy.com. Dejó atrás a su esposa, con la que llevaba ya 53 años, Jerrie Albin Stobb, una hija, un hijo y seis nietos.

Stobb era un ingeniero civil y un viajero ávido, dice su obituario. Se desempeñó en el condado de Harris como director de la carretera de peaje del condado de Harris, subdirector de Control de Inundaciones del condado de Harris y subdirector del Departamento de Infraestructura Pública, según su obituario, además de años trabajando en Texas Parks and Wildlife.

“Era un conductor ávido al que le encantaba viajar y explorar las carreteras de Estados Unidos desde Alaska hasta Maine en busca de atracciones geológicas interesantes”, dice su obituario. “También era hábil con todas las cosas mecánicas”.