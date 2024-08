Nuevos detalles del atentado a Trump: Crooks tenía múltiples cuentas cifradas en el extranjero

La investigación del atentado a Donald Trump continua. Un detalle nuevo salió a la luz sobre Thomas Matthew Crooks, el hombre armado que casi mata al expresidente Trump en un mitin en Butler, Pensilvania, el mes pasado. Resulta que Crooks utilizó cuentas de mensajería cifradas en múltiples plataformas con sede en Bélgica, Nueva Zelanda y Alemania, según un representante de la Cámara designado para un grupo de trabajo del Congreso que investiga el intento de asesinato.

El representante Mike Waltz, republicano por Florida, investiga el intento de asesinato de Trump, habló a los periodistas sobre las cuentas mientras se encontraba en el Hotel de Trump en Chicago, este miércoles, reporta New York Post.

TRUMP SHOOTER UPDATE: Representative Mike Waltz has revealed that Thomas Matthew Crooks, the individual who attempted to assassinate former President Donald Trump, had multiple encrypted accounts overseas, specifically mentioning Germany among other locations like Belgium and New… pic.twitter.com/hJNmysauJp

— Liquid News Feed (@liquidnewsfeed) August 22, 2024