Nuevo video muestra persona corriendo sobre un techo antes del ataque contra Trump

Un vídeo de James Copenhaver, una de las víctimas gravemente herida en el intento de asesinato del 13 de julio contra el expresidente Donald Trump, muestra una persona corriendo por el techo de un edificio pocos minutos antes de que sonaran los disparos en el mitin de Trump en Butler, Pensilvania. El video fue obtenido por Fox News.

En el video tomado a las 6:08 p.m. el pasado 13 de julio, la persona aparece en el techo del edificio adyacente a donde Trump está hablando y se le puede ver caminando. Esto sucede tres minutos antes que el pistolero abriera fuego y uno de las balas alcanzará la oreja de Trump.

Las autoridades creen que el pistolero Thomas Crooks, de 20 años, comenzó a disparar con un rifle estilo AR-15 tres minutos después, alrededor de las 6:11 p.m. Los francotiradores mataron a tiros a Crooks poco después, y los agentes del orden encontraron ocho casquillos de bala cerca de su cuerpo.

