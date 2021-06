Advertencia sobre nuevo efecto de vacuna Pfizer y Moderna: ¿Cómo afecta el corazón?

A pesar de que las autoridades de salud han defendido, basadas en datos confiables, que las vacunas contra el COVID-19 son altamente seguras, la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU) ha sido un organismo transparente, presentando reportes de algunos casos en los que personas que se han vacunado han registrado algún tipo de efecto secundario.

Y esta vez, aunque insisten en que la vasta mayoría de personas que se han puesto las vacunas en Estados Unidos, que ya superan la administración de más de 322 millones de vacunas, según datos de los CDC, no han tenido efectos adversos serios, la FDA agregó a su lista de advertencias una nueva, que particularmente se ha visto en las vacunas Pfizer y Moderna.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU.reportó que existe el riesgo raro de inflamación cardíaca entre quienes se aplican las vacunas COVID de Pfizer y Moderna.

As part of our commitment to vigilant safety monitoring of #COVID19 vaccines, FDA updated the public on its ongoing evaluation of adverse event reports of myocarditis & pericarditis following vaccination with Moderna and Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines. https://t.co/xI8nzp1GEm pic.twitter.com/FlmaICfpQY — U.S. FDA (@US_FDA) June 26, 2021

Así lo dio a conocer CNBC, donde se aseguró que el organismo federal agregó el viernes la advertencia emitida a pacientes y proveedores de las vacunas para hacerles saber del riesgo de inflamación cardíaca. Pese a su anuncio, insitieron en que los casos son poco comúnes.





Play



Vaccine side-effects: 'Enlarged heart' warning for Pfizer, Moderna jabs in USA Amid anticipation that the Pfizer-BioNTech vaccine may soon be available in India, a US body has warned of side-effects from the jab. The US Centers for Disease Control and Prevention has asked recipients of Pfizer and Moderna jabs to stay on the lookout for symptoms like chest pain, shortness of breath, and fast-beating, fluttering, or… 2021-06-24T12:31:16Z

En concreto, la FDA mencionó que los riesgos de desarrollar efectos cardiacos son particularmente miocarditis y pericarditis y agregaron que en los casos reportados ha ocurrido después de la segunda dosis.

Sobre la aparición de los síntomas, la FDA manifestó que ocurre unos días después de la segunda dosis.





Play



U.S. FDA to add heart risk warning to Pfizer, Moderna vaccines | ANC Rundown: The U.S. Food and Drug Administration adds a warning about a possible rare heart inflammation among adolescents as a side effect of the mRNA COVID-19 vaccines of Pfizer and Moderna. For more ANC interviews, click the link below: youtube.com/playlist?list=PLm34qRgqWBU6EiybzpykE5ZorRpI69ZkU For more COVID-19 videos, click the link below: youtube.com/playlist?list=PLm34qRgqWBU7IDL0Gq6jOuYb9E3QaAM3z For more Rundown videos, click the… 2021-06-24T07:25:03Z

“Como parte de nuestro compromiso de vigilar la seguridad de las vacunas #COVID19, la FDA actualizó al público sobre su evaluación en curso de los informes de eventos adversos de miocarditis y pericarditis después de la vacunación con las vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech COVID-19”, dijo la FDA en su cuenta de Twitter, donde, de manera reiterativa, la FDA recalcó que los riesgos son mínimos.

“El riesgo de miocarditis y pericarditis parece ser muy bajo, dada la cantidad de dosis de vacunas que se han administrado”, dijo Janet Woodcock, comisionada interina de la FDA, en un comunicado. “Los beneficios de la vacuna del COVID-19 siguen pesando más que los riesgos, dado el riesgo de la enfermedad de COVID-19 potencialmente severo y sus complicaciones”.

La FDA advirtió que han encontrado 12,6 casos de inflamación cardíaca por cada millón de dosis puestas.

CNBC describió la miocarditis como una inflamación del músculo cardíaco y la pericarditis como la inflamación del tejido que rodea el corazón, y dijo que ha habido más de 1.200 casos de miocarditis o pericarditis, principalmente en personas de 30 años o menores.