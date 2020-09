Incluirán nuevas reglas en los próximos debates para lograr una “discusión ordenada”

Después de un primer caótico debate de 90 minutos, durante el cual el presidente Donald Trump interrumpió y gritó, no solo a su oponente, Joe Biden, sino también al anfitrión Chris Wallace, la Comisión de Debates Presidenciales (CPD por sus siglas en inglés) instituirá cambios más estrictos para el próximo debate del 7 de octubre.

De acuerdo a Norah O’Donnell de CBS News, es probable que entre las nuevas reglas se incluya apagar el micrófono de un candidato si interrumpe al moderador o a su oponente. Este sería el primer cambio de los debates presidenciales.

Los comentaristas y los electores estuvieron de acuerdo en que el debate de la noche del martes fue un desastre, muy indisciplinado y pidieron una regla en cuanto al uso del micrófono para los próximos eventos.

Esto es lo que necesita saber:

EXCLUSIVE: @CBSNews has learned the Commission on Presidential Debates plans to issue strict new rules in the coming days that include cutting off a candidate's microphone if they violate the rules, per an informed source.

More tonight on the @CBSEveningNews

— Norah O'Donnell 🇺🇸 (@NorahODonnell) September 30, 2020