Nueva York toma drástica medida por el COVID-19: ¿Qué pasará con las escuelas?

A raíz del repunte de casos por COVID-19 en la ciudad de Nueva York, las autoridades locales decidieron que las escuelas locales permanezcan temporalmente cerradas desde este jueves y, de esa manera, continuar la lucha contra la pandemia que afecta tanto a los estadounidenses.

De acuerdo a la información que brinda The New York Times, el canciller Richard Carranza envió un correo electrónico a los directores de escuelas para informar sobre esta drástica decisión que impacta de lleno en alumnos, padres y docentes.

UPDATE: Health and safety have always been our first priority for @NYCSchools students, staff, and families. To protect our school communities and our city, beginning tomorrow, all @NYCSchools buildings will be closed, and all learning will proceed remotely, until further notice. https://t.co/pE6xcxxWGQ

— Chancellor Richard A. Carranza (@DOEChancellor) November 18, 2020