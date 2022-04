Extraña nube que se vio sobre Alaska desató teorías conspirativas [VER]

Fotos extrañas de nubes que se vieron sobre Alaska, o una formación que se parecía a ellas, han provocado teorías de conspiración.

Heather Isackson publicó por primera vez algunas de las fotos en el grupo de Facebook, Palmer Alaska Buzz, el 8 de abril. Escribió: “No estoy segura de qué, pero se veía genial”.

Las extrañas fotos desataron una serie de teorías. Sin embargo, Alaska State Troopers ofreció una explicación más mundana en un comunicado en Facebook.

Esto es lo que necesita saber:

Estos son algunos de los comentarios y teorías del hilo de comentarios en la página Palmer Alaska Buzz, incluso de otras personas que vieron las nubes.

“Lo vi y ciertamente parecía un avión cayendo. Pero supongo que ya habríamos escuchado algo”.

“Mtn parece erupción.”

“Lanzamiento de cohete.”

“Lanzamiento del cohete Poker Flats. Lanzaron 2 cohetes hace unas horas”. Pero otra persona respondió: “Entiendo, pero Poker Flat está a 250 millas al noroeste de Palmer. Eso tendría que ser un penacho tremendamente grande para ser visto en Palmer”.

“Accidente de OVNI”, sugirió un hombre.

“Rastro de asteroide”, sugirió otra persona.

Varias personas recurrieron a las redes sociales para informar que pensaron que un avión se había caído.

Alaska State Troopers informó en Facebook que buscaron en el área y no encontraron nada. Ellos escribieron:

Los Patrulleros del Estado de Alaska y nuestros socios en el Centro de Coordinación de Rescate de Alaska investigaron las fotos y el video de Lazy Mountain que se informaron a los Patrulleros y también han estado circulando en las redes sociales esta mañana. No ha habido informes de aeronaves atrasadas o activaciones de ELT que indiquen un accidente aéreo. Un equipo de rescate en un helicóptero voló en una misión alrededor del área de Lazy Mountain esta mañana y no encontró nada sospechoso y no había señales de aviones estrellados.

Investigaciones posteriores revelaron que un gran avión comercial volaba en esa área en el momento en que se tomaron las fotos y el video. La aeronave fue contactada e informó operaciones de vuelo normales en su camino al aeropuerto JFK en Nueva York. Los soldados creen que las fotos y los videos mostraban una estela del avión comercial combinada con el sol naciente que juntos causaron la vista atmosférica única.

Agradecemos enormemente a los numerosos habitantes de Alaska que informaron sobre la vista sospechosa esta mañana a las fuerzas del orden.