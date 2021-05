Niño compró más de $2.500 dólares en paletas de Bob Esponja

Se acerca el día de las madres y que mejor regalo para mamá que darle un buen regalo o una excelente sorpresa. Bueno, este fue el caso de Jennifer Bryant, quien su pequeño hijo de cuatro años de edad gastó la cantidad de $2,619 dólares por medio de Amazon para comprar, no precisamente un regalo para su madre, pero sí para él.

Se trata de la historia de Noah Bryant un niño de cuatro años de edad que vive en la ciudad de Nueva York y quien demostró ser el mayor fan de la caricatura animada Bob Esponja. Y es que, en algún momento de nuestras vidas, todos fuimos amantes de algún dijo animado.

El gran cariño por la esponja de pantalones cuadrados resultó en el que pequeño Noah comprara en línea las paletas de la caricatura utilizando la cuenta y tarjeta de crédito de su madre Jennifer Bryant y enviara el pedido a la casa de su tía.

El menor de edad, originario de Brooklyn y gran aficionado de Bob Esponja compró por medio de Amazon la famosa paleta llamada Paletas Bob Esponja Squarepants Bar, 4.0 oz paquete que contiene la cantidad de 18 unidades y que cada uno de ellos tiene un valor de $51,35 dólares. Pero el pequeño, no solo compro una caja, sino que decidió agregar a la orden la cantidad de 51 cajas para recibir en casa la cantidad de 918 paletas heladas con la figura de Bob Esponja.

De acuerdo a la descripción en la plataforma de Amazon, las paletas son una barra de helado de 4.0 oz. de ponche de frutas y algodón de azúcar, con la forma de Bob Esponja y que los ojos del personaje son hechos de goma de mascar.

La divertida historia de Noah se hizo viral gracias a Katie Schools quien publicó lo que pasaba por medio de su cuenta en Instagram y posteriormente creó un crowdfunding por medio de la plataforma GoFundMe para recolectar dinero y ayudar a Jennifer a pagar la enorme deuda de su hijo, ya que Amazon no aceptó la devolución de las paletas.

De acuerdo a la publicación, Jennifer Bryant es madre de tres hijos y una estudiante de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Nueva York, a quien le es muy difícil pagar la deuda generada por su hijo, ya que debe responder por otros gastos un préstamo estudiantil. Su amiga le pidió la autorización para crear el fondo de recaudación de $2,619 dólares, pero afortunadamente en solo tres días lograron rebasar la meta, y al momento de escribir este artículo, han logrado sumar la cantidad de $7525 dólares.

En el GoFundMe se puede leer:

Conoce a Noah de 4 años de Brooklyn, Nueva York, que ama tanto a Bob Esponja que logró comprar paletas de Bob Esponja por valor de $2,618.85 en Amazon y las envió a la casa de su tía. En caso de que se lo pregunte, son 51 cajas, que contienen 918 paletas heladas.

A pesar de (¡realmente!) ser una historia adorable, Jennifer Bryant, la madre de Noah, es una estudiante de trabajo social en la Universidad de Nueva York (tomamos la clase de Política I juntas) y simplemente no puede pagar esto. Amazon no recuperará las paletas heladas, y la Sra. Bryant, madre de 3 niños, no sabe cómo podrá pagar esto, además de los préstamos estudiantiles y todos los demás gastos de su familia.