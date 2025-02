Niños indocumentados podrían perder acceso a las escuelas en algunos estados: ¿Cuáles?

Más de un estado liderado por republicanos está introduciendo legislación para prohibir que los niños indocumentados asistan a las escuelas públicas.

Los niños indocumentados parecen ser el foco de atención de la administración, ya que Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por nacimiento para aquellos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. Además, el presidente ha autorizado a ICE a detener a migrantes sospechosos de estar en el país ilegalmente en escuelas o cerca de ellas. Ahora cuatro estados quieren poner sus medias a estudiantes indocumentados.

Cuatro estados -Texas, Oklahoma, Tennessee e Indiana- están desafiando directamente la decisión de la Corte Suprema de 1982 Plyler v. Doe, que garantiza la educación pública gratuita a todos los niños independientemente de su estatus migratorio.

Estas medidas, si se promulgan, podrían tener implicaciones significativas para la educación y las perspectivas futuras de los niños inmigrantes en todo Estados Unidos.

Tennessee, Oklahoma, Indiana y Texas

Tennessee, Oklahoma, Indiana y Texas buscan promulgar proyectos de ley diseñados para ayudar a implementar la agenda de inmigración del presidente Trump y despojar a los niños indocumentados de sus derechos educativos.

Cabe recordar que la inmigración fue un tema central en la campaña de Trump para 2024 y ayudó a los republicanos a regresar al gobierno. Si bien una gran mayoría de demócratas y republicanos están de acuerdo en que el sistema de inmigración no funciona, como se indicó en una encuesta reciente del New York Times/Ipsos, los estadounidenses no están de acuerdo sobre cómo se deben implementar políticas como las deportaciones.

Tennessee

Los legisladores de Tennessee están revisando una legislación que permitiría a las escuelas públicas negar la inscripción a estudiantes indocumentados.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, William Lamberth, quien propuso el proyecto de ley, argumentó que los fondos de los contribuyentes, aportados principalmente por residentes legales y ciudadanos estadounidenses, deberían usarse para educar a los niños que residen legalmente en Tennessee.

El Proyecto de Ley 793 de la Cámara de Representantes dice que los distritos escolares y las escuelas públicas autónomas “pueden inscribir o negarse a inscribir a un estudiante que esté presente ilegalmente en los Estados Unidos”.

Los legisladores demócratas se oponen a la medida, advirtiendo que amenaza los derechos educativos. La senadora estatal Heidi Campbell dijo a Newsweek que el proyecto de ley es discriminatorio.

Oklahoma

Mientras que en Oklahoma, los padres que inscriban a sus hijos en las escuelas públicas deberán presentar pruebas de la ciudadanía estadounidense o del estatus migratorio legal de sus hijos según una propuesta destinada a ayudar a las políticas de inmigración del presidente Trump.

Las reglas propuestas, que la junta de educación de Oklahoma debía votar este martes, se encuentran en las primeras etapas y aún necesitarían la aprobación de los legisladores y del gobernador para entrar en vigor. La propuesta del superintendente estatal republicano Ryan Walters, jefe de educación del estado, no prohibiría que los estudiantes sin estatus legal asistan a las escuelas, pero requeriría que los distritos lleven un recuento.

El plan ha sido duramente criticado por maestros y grupos de libertades civiles y ha causado temor dentro de las comunidades de inmigrantes de Oklahoma, dijo el representante Arturo Alonso-Sandoval a CBS News, un demócrata que representa al lado sur de la ciudad de Oklahoma, predominantemente hispano.

Indiana

En Indiana, dos legisladores republicanos presentaron una legislación el mes pasado que permitiría a los distritos escolares impedir que los niños inmigrantes se matricularan. La propuesta dice que las escuelas deberían negar la inscripción si la evidencia demuestra que el niño se encuentra en el país sin estatus legal.

Texas

Texas argumenta que el tener estudiantes extranjeros se ha convertido en una carga para los distritos escolares.

Cabe mencionar que la decisión de la Corte Suprema de 1982 Plyler v. Doe, garantiza la educación pública gratuita a todos los niños independientemente de su estatus migratorio.

Por lo que Texas dice que cuando se hizo la decisión en Plyler, los jueces en su mayoría dijeron que educar a los niños sin estatus migratorio legal no era una carga significativa para el estado. Pero las circunstancias han cambiado en los últimos 40 años, dijo Ira Mehlman, portavoz de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense a Chalkbeat, que aboga por reducciones dramáticas de la inmigración.

“Probablemente se podría argumentar en casi todos los distritos escolares del país hoy en día que se trata de una carga significativa, y particularmente onerosa en ciertas partes del país”, dijo Mehlman. “Es mucho dinero y se produce a expensas no sólo de los contribuyentes sino también de la calidad de la educación de otros niños en esos sistemas escolares”.

Las escuelas han tenido que contratar personal bilingüe y trabajadores sociales adicionales para apoyar a los estudiantes recién llegados, y algunas juntas escolares han expresado preocupaciones financieras similares a las de los patrocinadores de estos proyectos de ley.

Por otro lado, las escuelas también informan que los estudiantes inmigrantes han aportado una buena diversidad y han reforzado la inscripción y la financiación.