Hombre pisotea cabeza del hijo de su novia, de 3 años, hasta matarlo

Un hombre de 24 años está acusado de matar al hijo de su novia, de 3 años en San Bernadino, California, según el Departamento de Policía de San Bernadino.

La policía dice que el 21 de noviembre Santos Rodríguez llevó al hijo de su novia al hospital con una herida en la cabeza. La historia de Rodríguez fue que el niño se había caído de su scooter Razor y se golpeó la cabeza contra el suelo.

Los investigadores fueron llamados al hospital y Rodríguez inicialmente les dijo lo mismo, según la Policía de San Bernadino. Sin embargo, al niño se le diagnosticó un traumatismo craneal severo y la policía presionó a Rodríguez para obtener más información.

Según el comunicado de prensa, finalmente Rodríguez le dijo que había perdido los estribos con el niño y golpeó repetidamente la cabeza del niño contra el suelo.

Una mujer que dice ser la abuela del niño lo describió como un “niño increíble e inteligente”

Una mujer llamada Linda García respondió al comunicado de prensa que publicó la policía de San Bernadino y la foto policial de Rodríguez en Facebook. Ella dice que es la abuela del niño que fue asesinado y que se llama Michael. Dos de sus conexiones de Facebook también publicaron que están devastadas por lo que le sucedió a su sobrino.

García escribió: “Soy la abuela del pequeño Michael. Me siento mal del estómago que esto sucedió. Quiero que la gente sepa que era un pequeño muy increíble e inteligente. Lleno de vida. Por favor, manténganos en oración “.

La policía está dando muy poca información, diciendo que el caso aún está bajo investigación y dejando muchas preguntas sin contestar.

Pero la discusión general en este caso en la página de Facebook de la policía de San Bernadino tiene que ver con que se trata de otro caso en la que un novio se queda solo con el hijo de su novia y el niño termina siendo asesinado violentamente.

Un informe de 2018 encontró que la mayoría de los asesinatos de niños son perpetrados por las madres

Si bien parece que no hay escasez de titulares sobre niños asesinados por novios, padrastros o “parejas íntimas”, el American Journal of Preventative Medicine (AJPM, por sus siglas en ingles) informa que “las víctimas infantiles físicamente dañadas en incidentes de violencia de pareja íntima no se estudian”.

Sin embargo, en un estudio de homicidios de “niños de 2 a 14 años de 16 estados del 2005–2014 se encontró que de… 1,386 víctimas de homicidio infantil, 144 (10.4%) fueron codificados en el Sistema Nacional de Denuncia de Muertes Violentas como relacionados con la violencia de pareja íntima .

Sin embargo, a partir de las narrativas, 138 adicionales fueron catalogadas como relacionadas con violencia de pareja, identificando un total de 280 (20.2%) víctimas”, según AJPM.

Sin embargo, un informe de marzo de la oficina de Niños del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., informó que en 2018 el 26.8% de las muertes infantiles fueron perpetradas por la madre sola y el 16.4% de las muertes infantiles fueron causadas por un padre biológico. Los no padres que cuidaban a los niños, incluidos los miembros de la familia y los trabajadores de la guardería, fueron responsables del 14.6% de los homicidios de niños.

Otro hallazgo en el informe de marzo fue que la mayoría de los niños del estudio (72.8%) murieron por negligencia, mientras que el 46.1% de las muertes consideradas en el informe fueron causadas por abuso físico.

Emily Douglas, profesora asociada de trabajo social en Bridgewater State University y experta en muertes por maltrato infantil, dijo a Vice en 2017: “No es raro que la gente piense que la mayoría de los niños mueren a manos de los novios de las madres, porque son casos muy brutales y son más fáciles de procesar. Son casos que el público realmente puede respaldar de alguna manera, porque ven esto como una persona externa que ha entrado en la familia y ha perpetrado algún daño horrible”.

Rodríguez está acusado de asesinato y detenido en el Centro de Detención de West Valley en el condado de San Bernadino sin derecho a fianza. Su próxima cita en la corte es el 24 de noviembre, según el localizador de reclusos de San Bernadino.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com