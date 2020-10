[VIDEO] Niña sopla las velas de cumpleaños de su hermana en video viral. Quiénes son las niñas?

Un video de una niña soplando las velas del pastel de cumpleaños de su hermana en una fiesta en Brasil se ha convertido en una sensación viral en las redes sociales. El clip de 25 segundos tiene más de 30 millones de visitas desde que fue publicado el 19 de octubre. El video fue publicado originalmente en Instagram por la familia de las niñas y explotó después de que se volvió a publicar en Twitter, TikTok y Facebook.

El video viral muestra a una niña, identificada por su familia para el medio brasileño Hugo Gloss como Maria Eduarda parada feliz detrás de su pastel de tercer cumpleaños y aplaudiendo mientras su familia le canta. Cuando comienza a apagar las velas, su hermana de 6 años, identificada por Hugo Gloss como María Antonia, inhala profundamente. Luego salta frente a su hermana menor y apaga las velas del pastel.

El video muestra a la niña de 6 años regresando a su lugar detrás de su hermana con una mirada de suficiencia en su rostro, encogiéndose de hombros mientras María Eduarda la mira fijamente. Entonces María Eduarda agarra repentinamente a su hermana del cabello, mientras su familia grita “no, no, no, no, no”. Tira a su hermana hacía abajo antes de que se acabe la pelea por el pastel de cumpleaños, y la cumpleañera de 3 años comienza a llorar. Su hermana se recupera rápidamente y sonríe burlonamente hacia la cámara, lo que lleva a María Eduarda a darle un último tirón de cabello. Pero María Antonia no parece estar muy afectada por el ataque de su hermana, ya que sonríe hacia la cámara mientras su hermana llora al final del video.

Esto es lo que necesitas saber sobre el video viral de la niña soplando velas de cumpleaños, que está arrasado en las redes sociales:

La tía de las niñas publicó el video en las redes sociales y no esperaba que explotara como lo hizo

Según Hugo Gloss, el video fue publicado por primera vez en las redes sociales por la tía de las niñas, Gabriela Aureluk. Publicó el video en Instagram para mostrárselo a su familia y amigos y no esperaba que explotara en las redes sociales, le dijo al sitio de noticias brasileño. Según su perfil de Instagram, Aureluk es ingeniera civil en Pato Branco, Brasil. Ella le dijo a Hugo Gloss que es la madrina de las niñas. Según Aureluk, después de que publicó el video, su amiga le dijo que desbloqueara su cuenta de Instagram para poder compartirlo con sus amigos. A partir de ahí, se volvió viral.

Aureluk le dijo a Hugo Gloss que el video fue filmado en una fiesta en Pato Branco el 18 de octubre. “Todos los años filmamos, tomamos fotos, siempre hay una fiesta en casa y ayer no fue diferente”, le dijo la tía a Hugo Gloss en portugués. “Entonces empecé a filmar las felicitaciones y María Antonia estaba allí con el ceño fruncido, porque no quería estar cantándole felicitaciones a su hermana, y María Eduarda estaba feliz” por ser el centro de atención en su cumpleaños.

El video fue la noticia más importante de las redes sociales en Brasil solo un día después de la fiesta. Aureluk le dijo a Hugo Gloss: “Ni siquiera tengo Twitter, estamos un poco asustados. Instagram está en auge, Facebook está en auge, ni siquiera sabemos qué hacer. La madre está teniendo un infarto aquí”.

La familia abrió una cuenta de Instagram con fotos y videos de las chicas en momentos más cariñosos, y su tía dice “Se llevan muy bien”



La familia abrió una cuenta de Instagram para las hermanas, mostrando a María Eduarda y María Antonia en tiempos más felices y amorosos. Ya tienen más de 50,000 seguidores.

Aureluk le dijo a Hugo Gloss que sus sobrinas se llevan bien. Ella le dijo al sitio de noticias que su familia estaba molesta por algunas de las críticas a las niñas, pero piensa que cuando la gente se enteró de que las niñas eran hermanas, eso cambió la historia. “Una pelea de hermanas es normal”, dijo.

Un video más largo muestra que María Eduarda pudo soplar sus propias velas en su segundo intento

Una versión más larga del video publicado en Instagram por Aureluk muestra que Maria Eduarda finalmente pudo apagar las velas ella misma. Después de que su hermana se fue del área, la familia volvió a encender la vela y la cumpleañera sonriente y risueña la apagó entre vítores.

Aureluk le dijo a Hugo Gloss que después del momento captado en video, María Antonia entró a la casa a llorar, aparentemente avergonzada por el incidente. “Y María Eduarda estaba feliz y sopló la vela ”, dijo. “Luego calmamos a María Antonia y ella incluso fue allí y ayudó a su hermana a cortar el pastel. Es esa relación de hermanas. Un momento se están abofeteando, y en otro abrazándose”.

