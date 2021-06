Niña de 11 años se convierte en la madre más joven de Reino Unido

¿Una niña de 11 años, embarazada da a luz en Inglaterra? Esos son los titulares de las noticias, pero ¿es realmente esto algo posible?

Aparentemente sí.

Eso es según el periódico británico, The Sun, que informó: “MAMÁ A LOS 11 AÑOS. Una niña de solo 11 años da a luz y se cree que es la madre más joven de Gran Bretaña”. La niña no ha sido identificada.

¿Quien es el padre? Esa información no está clara. Sin embargo, la niña no es la hija más joven de la historia en dar a luz. Esa distinción le pertenece a una niña peruana que dio a luz en la década de 1930. El aumento de peso en la pubertad está haciendo que este tipo de escenario sea más posible, ya que afecta el comienzo de la pubertad.

Esto es lo que necesita saber:

La familia de la niña británica quedó impactada por el nacimiento del bebé

11-year-old girl reportedly becomes UK's youngest mom to give birth https://t.co/QJ7oxJTgAE pic.twitter.com/AVutqQdJ6g — New York Post (@nypost) June 28, 2021

The Sun informó que la niña quedó embarazada cuando tenía solo 10 años de edad. Tanto la niña como el bebé están bien, según The Sun, que informó que su familia no tenía ni idea del embarazo de la menor de edad.

“Ha sido un gran impacto”, citó The Sun a una fuente cercana a la familia.

“Ahora está rodeada de ayuda experta. Lo principal es que ella y el bebé están bien. Hay preguntas sobre por qué la gente no lo sabía. Eso es muy preocupante”.

Carol Cooper, una doctora, le dijo a The Sun: “Esta es la madre más joven de la que he oído hablar. La edad promedio a la que una niña comienza la pubertad es a los 11 años, aunque puede ser entre los 8 y los 14 años años o menos. El peso afecta a muchas hormonas. Debido a que los niños pesan más, la pubertad está ocurriendo más temprano hoy en día”.

La niña más joven en dar a luz en toda la historia tenía solo 5 años

Youngest UK mum Tressa Middleton, raped by brother at 11, pregnant – https://t.co/RhlsNikGRe pic.twitter.com/29SeYYP4Lw — FFS (@fahimdhaka2010) February 14, 2017

El récord anterior en Inglaterra lo tenía una niña de 12 años. Esa niña se llamaba Tressa Middleton. Ella ha hablado sobre su historia, que es trágica, ya que fue violada por su hermano, informó The Mirror. Su hermano finalmente fue encarcelado y ella dio al bebé en adopción.

Middleton le dijo a The Mirror que esperaba conocer a su hija algún día, diciendo: “Sé que va a ser difícil para ella descubrir que su tío es en realidad su papá. Espero que no me culpe por quedarme callada”.

Sorprendentemente, Wired.com informa que la niña más joven en dar a luz tenía solo 5 años. Eso sucedió en 1939. Se llamaba Lina Medina y era peruana. La revista Time, que también informó sobre el nacimiento de Medina (tuvo una cesárea) describió a otra niña peruana que dio a luz a los 9 años. A veces, estas concepciones a edades tempranas se debían a una violación. Un médico citado en esa historia dijo que había visto cuatro casos en 30 años de niñas que dieron a luz menores de 11 años.

En 2011, según Live Science, una niña holandesa de 12 años dio a luz. Live Science informó que dar a luz a los 12 años no es inusual en los países subdesarrollados. El sitio explica que las niñas pueden quedar embarazadas una vez que comienzan a ovular, lo que ocurre aproximadamente un año después de la menstruación, lo que ocurre alrededor de los 11 y 12. Sin embargo, existe un fenómeno conocido como “pubertad precoz” o menstruación de inicio temprano, que puede hacer que las mujeres ovula mucho antes.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Kays Ruiz-Atil regresará al FC Barcelona procedente del PSG