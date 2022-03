Nik Wallenda: ¿ha sufrido algún accidente en sus actuaciones andando por la cuerda floja?

Nik Wallenda es uno de los acróbatas más famosos del mundo. Sus retos en la cuerda floja sin ninguna protección siempre impresionan a todos.

Esto provoca que algunos se pregunten: ¿ha sufrido alguna vez algún accidente durante sus actuaciones?

Nik nunca ha sufrido un accidente grave

Si bien Nik estuvo involucrado en un accidente en 2017 que resultó en lesiones graves para los miembros de su familia, él, personalmente, no sufrido ningún accidente grave. De hecho, dice que la peor lesión que ha sufrido en su vida es un dedo del pie roto.

Otros miembros de la familia Wallenda no han tenido tanta suerte. En 1962, The Flying Wallendas estaban realizando una pirámide de siete personas en Detroit, Michigan. Habían completado el truco varias veces antes. La pirámide se derrumbó y dos miembros murieron. El tío abuelo de Nik, Mario, quedó paralizado de cintura para abajo.

Su bisabuelo murió en un accidente durante una actuación





Karl Wallenda – Grand Father of Stuntman Nik Wallenda completes tightrope walk across Niagara Falls Karl Wallenda High Tight Rope Walker Falls To His Death 1978

Luego, en 1978, Karl Wallenda, el bisabuelo de Nik Wallenda, cayó actuando y murió en Puerto Rico.

My Sun Coast cita a Nik diciendo sobre la caída fatal de su bisabuelo: “Creo que muchos factores influyeron en eso y el más importante fue que el cable no se estabilizó correctamente”.

Su hermana se rompió todos los huesos de la cara durante una caída por la cuerda floja en 2017

En 2017, Nik Wallenda, su hermana y otros seis artistas de circo estaban practicando una pirámide de ocho personas cuando algo salió mal y el grupo cayó al suelo. Nik fue uno de los tres artistas que no resultó herido.

La hermana de Nik, Lijana, se rompió todos los huesos de la cara y tuvo que ser puesta en coma inducido médicamente, según My Sun Coast. El daño requirió tres placas y 73 tornillos solo en su cara.