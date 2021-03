Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es condenado a tres años de prisión

Un tribunal francés condenó este lunes al expresidente de Francia Nicolas Sarkozy a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias.

El juez del Tribunal Correccional de Paris, magistrado que condenó a Sarkozy, consideró que dos de los años de cárcel están exentos de cumplimiento. El miembro del Partido de Los Republicanos no irá a prisión. Podrá cumplir el año de sentencia firme bajo la modalidad de arresto domiciliario portando una tobillera electrónica.

Se trata de un fallo histórico: Nicolas Sarkozy es el primer expresidente de Francia desde la instauración de la Quinta República (1958) en ser condenado a una pena de cárcel. Sarkozy, de 66 año, quien se retiró de la política en 2016, ratificó ante el tribunal que “nunca cometí el más mínimo acto de corrupción”.

Nicolas Sarkozy fue presidente de Francia entre 2007 y 20012. En 2014, dos años después de dejar el Palacio de los Eliseos, intentó obtener información de manera ilegal sobre la investigación judicial sobre el financiamiento de su campaña.

