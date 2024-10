Nicky Jam se arrepiente de apoyar a Donald Trump: ¿Qué dijo?

Después de un mes de haber apoyado a Donald Trump, Nicky Jam anuncia que retira su apoyo al candidato republicano. “La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump era porque yo pensé que era lo mejor para la economía en Estados Unidos, donde viven muchos latinos, vivimos, me incluyo, muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía”, dijo el cantante en un video publicado en sus redes. “Y el siendo negociante pensé que era el mejor movimiento”.

Así es, el cantante se retractó de su respaldo a Donald Trump en un video publicado en Instagram este miércoles 30 de octubre después que un comediante llamará a Puerto Rico una “isla flotante de basura” en el mitin de Trump en Nueva York el pasado domingo.

“Nunca en mi vida pensé que un mes después, un comediante criticaría a mi país, hablaría mal de mi país. Y por eso renuncio a mi apoyo a Donald Trump”, dijo Nicky Jam a sus 43 millones de seguidores en Instagram. Y finalizó “Respeto a Puerto Rico”.

El cantante no anunció si ahora apoyará a Kamala Harris, tal como lo han hecho sus compañeros como Marc Anthony, Ricky Martin, Jennifer López y Bad Bunny.

Nicky Jam canceló el acceso para comentar en el video que anuncia su retiro. Pero otros fueron a Twitter a comentar.

“Así que Nicky Jam estuvo bien con todo lo que Trump y sus seguidores han dicho sobre los negros, los mexicanos, las mujeres y la comunidad LGBTQ, pero ahora que un comediante hace una broma sobre las relaciones públicas le retira su apoyo a Trump”.

