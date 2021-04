¿Quién es Nicholas Reardon policía que disparó a Ma’Khia Bryant en Ohio?

Como Nicholas Reardon ha sido identificado el oficial de policía de Columbus, Ohio, que disparó y mató a Ma’Khia Bryant, la joven de 16 años. Así lo confirmaron las autoridades en una conferencia de prensa el 21 de abril de 2021.

El alcalde dijo en la rueda de prensa que hay una investigación en curso sobre la “trágica muerte” de la adolescente. El jefe de policía interino, Michael Woods, dio a conocer el nombre de Reardon. Woods dijo: “Nuestro objetivo es proporcionar tanta información tan rápido como podamos”. Dijo que el estado de Ohio está “llevando a cabo una investigación criminal sobre este incidente”. Reprodujeron tres videos adicionales de cámaras corporales. También pusieron dos llamadas al 911.

“Los oficiales intentaron medidas para salvar vidas casi inmediatamente después de que se hicieron los disparos”, dijo Woods.

En la primera llamada al 911, puede escuchar el caos de fondo. “¡Ven aquí ahora!” una mujer dice, diciéndole al agresor, “Tenemos… chicas aquí tratando de pelear, tratando de apuñalarnos, tratando de poner sus manos sobre nuestra abuela. Necesitamos un oficial de policía aquí ahora”.

La familia de Bryant ha afirmado que la propia joven fue quien llamó a la policía, pero la policía dijo que no podían confirmar ni negar eso. Aquí está el video de la conferencia de prensa, que contiene las llamadas al 911.

El 20 de abril de 2021, solo horas después de la muerte de la joven, la policía y el alcalde publicaron un video de la cámara corporal que mostraba a Bryant atacando a otras dos mujeres antes de que el oficial le disparara. La policía dice que estaba armada con un cuchillo y que se veía un cuchillo en su mano en algunos marcos y en el suelo después de que le dispararan. Sin embargo, la indignación estalló en las redes sociales, y muchos citaron la corta edad de la niña. Según la ley, los agentes tienen el derecho legal de usar fuerza letal para proteger su vida o la vida de otra persona de un daño inminente. Sin embargo, aún no se ha emitido un dictamen oficial sobre el tiroteo de Ma’Khia Bryant.

El director de Seguridad Pública, Ned Pettus Jr., dijo que se le rompía el corazón por la familia y dijo que la muerte de Ma’Khia era una tragedia. “Ella podría ser mi nieta”, dijo Pettus. “De cualquier forma que mires esto, es una tragedia”.

Esto es lo que necesita saber:

1. El video de la cámara corporal de la policía muestra imágenes cuando dispara segundos después de que el oficial llegara en medio de una pelea

Puedes ver el video de la cámara corporal de la policía publicado arriba. La policía reprodujo el video gráfico durante una conferencia de prensa solo unas horas después de la muerte de la menor de edad. El jefe de policía reconoció que era inusual publicar el video tan rápido, pero dijo que se estaba haciendo en aras de la transparencia. Tenga en cuenta que el video de la cámara corporal es muy perturbador, ya que muestra el momento en que el oficial le disparó a Bryant. La conferencia de prensa comienza aproximadamente a los cinco minutos del video anterior. El video de la cámara corporal se reproduce alrededor del minuto 6:35.

La policía dijo que la niña baleada era una “mujer que tenia un cuchillo que intentaba apuñalar” a otra persona cuando le dispararon. El video de la cámara corporal muestra al oficial Reardon llegando a una pelea, con Bryant atacando a otra mujer, que cae al suelo, antes de que se mueva hacia una segunda mujer cerca de un automóvil, dice la policía con un cuchillo en su mano. El oficial luego le dispara.

2. Las capturas de pantalla muestran que tenia un cuchillo. Un video de transmisión en vivo captura a Nicholas Reardon en la escena

“Tenía un cuchillo”, dice el oficial en el video. “Ella simplemente corrió hacia la mujer”.

Las capturas de pantalla parecen confirmarlo; muestran lo que parece ser un cuchillo en la mano de la adolescente mientras se va encima hacia otra mujer con un traje rosa junto a un carro. Los fotogramas de video de la cámara corporal también muestran el cuchillo en el suelo después de que le dispararan a la joven.

Reardon fue filmado en la escena en un video trasmitido en vivo inmediatamente después del tiroteo.

“Este es el idiota racista que le disparó a esta pobre niña”, dijo una mujer en un video en vivo en Facebook. Ella dijo que el oficial dijo que la niña “trató de apuñalarlo”.

“Esa es el maldito hija perra”, dijo la mujer en una transmisión en vivo. Puedes verlo aquí y abajo en este escrito, pero ten en cuenta que es perturbador.

En el video se escuchan los sollozos de una mujer.

Aquí hay más videos de la escena. Nuevamente, contiene lenguaje gráfico.

Tay Jones, quien publicó los videos en su página de Facebook, afirmó en una publicación: “¡Le dispararon a una niña negra de 15 años 4 veces en el pecho, f *** 12!” Afirmó que Facebook eliminó una publicación en la que escribía: “Este es el maldito que le disparó 4 veces en el pecho por tener un cuchillo porque alguien intentó saltarla, no le dijo que lo dejara”. no hizo preguntas ni nada y ELLA los llamó para pedir ayuda. ¡¡¡Smh F *** 12 !!!! ”

3. Nicholas Reardon ha sido oficial de policía de Columbus por menos de dos años

Nicholas Reardon es un oficial de policía bastante nuevo en la fuerza de Columbus. Según la ciudad, Reardon ha estado en la fuerza desde diciembre de 2019. Trabajaba en un automóvil de un solo oficial. Fue asignado a la zona 2, segundo turno, dijo el jefe.

Una mujer que dijo ser la tía de Bryant expresó su enojo por lo ocurrido y dijo que su sobrina era una persona cariñosa que no merecía morir “como un perro en la calle”.

Estallaron protestas en la ciudad por la muerte de la niña, que ocurrió casi al mismo tiempo que se estaba leyendo el veredicto de sentencia de Derek Chauvin en Minneapolis. En Elizabeth City, Carolina del Norte, un hombre llamado Andrew Brown fue asesinado a tiros por un ayudante del alguacil en un incidente no relacionado en la mañana del 21 de abril de 2021, lo que también provocó protestas en esa ciudad.

4. El oficial respondió a una llamada por una pelea y alteración del orden público

HAPPENING NOW: Protesters outside of Columbus police headquarters are chanting the name of Makiyah Bryant, whose family says she was the teenager shot and killed in today’s officer-involved shooting on Legion Lane. pic.twitter.com/zWAzU30bSl — Dan Pearlman (@danpearlman) April 21, 2021

Según ABC6, la llamada se dio alrededor de las 3:45 p.m. el 20 de abril de 2021, en la cuadra 3000 de Legion Lane en Columbus.

Michael Woods, jefe interino de la policía, dijo, “normalmente no proporcionamos información tan pronto, pero entendemos la necesidad, el deseo y las expectativas del público de tener transparencia sobre lo que sucedió”. Las autoridades aclararon el 21 de abril en una conferencia de prensa que la llamada decía que había un disturbio, no como un intento de apuñalamiento como informaron algunas estaciones.

Sin embargo, el jefe dijo que, a las 4:32 p.m., los agentes fueron enviados a la dirección después de que una persona que llamaba dijera que “había mujeres tratando de apuñalarlos y ponerles las manos encima”. Hubo una “gran conmoción de fondo” en la llamada al 911.

“La persona que llamó informó que una mujer estaba tratando de apuñalarlos, luego la persona que llamó colgó”, informó The Columbus Dispatch.

5. Ma’Khia Bryant fue una estudiante del cuadro de honor, según su madre

Los Servicios para Niños del Condado de Franklin emitieron un comunicado diciendo que Bryant, de 16 años, era una niña adoptivo que estaba bajo el cuidado de los Servicios para Niños del Condado de Franklin. “Este fue un incidente trágico y FCCS continúa su participación con la familia durante este momento difícil”, dice el comunicado, nombrando a Bryant y diciendo que recibió un disparo mortal en el sureste de Columbus.

La tía de la niña, Hazel Bryant, le dijo a The Dispatch que Bryant vivía en un hogar de acogida y “tuvo un altercado con otra persona en la casa”. Dijo que Ma’Khia tenía un cuchillo, pero alegó que lo dejó caer antes de que el oficial de policía de Columbus le disparara varias veces.

La reportera Lacey Crisp escribió: “Paula Bryant me dice que su hija de 16 años, Ma’Khia Bryant, era una estudiante del cuadro de honor y una niña dulce. Ma’Khia fue asesinada a tiros por un oficial de la División de Policía de Columbus en Legion Lane hoy a las 4:30 p.m.” En Facebook, Paula Bryant dice que es asistente de enfermería.

El senador estadounidense Sherrod Brown (D-Ohio) escribió en Twitter: “Mientras se leía el veredicto en el juicio de Derek Chauvin, la policía de Columbus disparó y mató a una niña de dieciséis años. Su nombre era Ma’Khia Bryant. Ella debería estar viva ahora mismo”.

