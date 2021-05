Acusan a hombre en Florida por decapitar a su abuela: Nicholas James Trench

Un hombre de Florida, identificado como Nicholas James Trench, de 31 años, fue acusado de estrangular y decapitar el cuerpo de su abuela en un incidente violento en una vivienda en la ciudad de Ocala.

Trench enfrenta cargos por asesinato en segundo grado, incendio premeditado en primer grado y abuso de un cadáver.

CBS 4 News dio a conocer que un informe policial precisó que el agresor estranguló a su abuela antes de cortarle la cabeza y el brazo izquierdo para posteriormente iniciar un incendio en un intento por encubrir la escena del crimen.

El citado medio de comunicación agregó que Nicholas James Trench ya se encontraba bajo arresto antes de ser acusado por el asesinato de su abuela que ocurrió a mediados del mes de marzo.

Trench fue detenido en un incidente aislado por correr desnudo cerca de las instalaciones de una guardería en el estado de Florida.

