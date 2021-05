Nichol Kessinger, la novia del asesino Chris Watts: ¿dónde está hoy?

En agosto de 2018, Chris Watts se declaró culpable de asesinar a su esposa embarazada, Shanann Watts, y a sus dos hijas: Celeste, de 3 años, y Bella, de 4. En ese momento, Watts estaba teniendo una aventura con una mujer llamada Nichol Kessinger, quien fue clave en el arresto de Watts después de que ella diera una declaración detallada a la Oficina de Investigación de Colorado sobre su relación.

Watts y Kessinger comenzaron a tener una aventura a finales de junio de 2018, aproximadamente dos meses antes de que la familia de Watts desapareciera. Los dos se conocieron mientras trabajaban en The Anadarko Petroleum Corporation en Colorado, el mismo lugar donde se encontraron los cuerpos de la esposa y los hijos de Watts. Aunque Watts mantuvo su inocencia al principio, luego admitió que su relación y el deseo de comenzar una nueva vida con Kessinger lo llevaron a asesinar a su familia.

El 7 de noviembre, Watts se declaró culpable de asesinato en primer grado y otros nueve cargos relacionados con la muerte de su esposa, sus hijos y el feto. Watts fue condenado y condenado a cinco cadenas perpetuas, tres de las cuales se cumplirían consecutivamente, sin libertad condicional. Shanann Watts tenía 15 semanas de embarazo en el momento de su muerte.

Si bien Kessinger jugó un papel clave en el arresto de Watts, también se enfrentó a mucha presión por parte de los medios de comunicación después de que se conociera que era amante de Watts. Desactivó sus cuentas de redes sociales poco después de que se revelara su nombre, y una vez que Watts fue finalmente condenado, se mudó de Colorado y desactivó sus redes sociales. Según Distractify, actualmente se especula que Kessinger forma parte del Programa de Protección de Testigos para comenzar una nueva vida. Sigue leyendo para conocer más detalles.

Kessinger quería casarse con Watts y afirmó que era un “hombre reflexivo” cuando se conocieron

Kessinger le dijo al Denver Post en 2018 que no sabía que Watts todavía estaba casado, o que su esposa estaba embarazada, cuando comenzó su aventura. Después de que Watts se presentó a Kessinger en Anadarko, ella vio que no llevaba un anillo de bodas y Kessinger pensó que era atractivo, así que empezaron a hablar. Mientras se conocían, Watts mencionó que tenía dos hijas y le dijo a Kessinger que estaba separado de su esposa.

Aunque Kessinger le dijo a Watts que quería tomarse las cosas con calma, comenzaron una relación a principios de julio, y no pasó mucho tiempo antes de que Kessinger contemplara la posibilidad de casarse con él. Según el Washington Times, los investigadores revisaron el historial de búsqueda de Kessinger en Google después del arresto de Watts. Su historial contenía frases como “el hombre con el que estoy teniendo una aventura dice que dejará a su esposa” y “casarse con su amante”, así como algunas compras de bodas online.

Según el Denver Post, Kessinger creía que Watts era un “hombre reflexivo”, que estaba al final de su proceso de divorcio cuando se conocieron. Watts le había dicho que su divorcio se finalizó a finales de julio, y ella no se dio cuenta de que todavía estaba casado hasta después de que se supiera que Shanann, Celeste y Bella estaban desaparecidas.

Ella dijo que a Watts no le preocupaba que su familia estuviera desaparecida, lo que alarmó a Kessinger

VideoVideo related to nichol kessinger, la novia del asesino chris watts: ¿dónde está hoy? 2021-05-12T16:52:27-04:00

El 13 de agosto, el día en que la familia de Watts desapareció, le envió un mensaje de texto a Kessinger y le dijo que su familia se había “ido”. Dijo que Shanann había llevado a las niñas a jugar y nunca regresó. Según Kessinger, Watts “no mostró ninguna emoción” cuando hablaba de su familia desaparecida, lo que a ella le pareció extraño. No fue hasta que leyó las noticias que se dio cuenta de que Watts le había estado mintiendo todo el tiempo.

“Cuando leí las noticias, descubrí que todavía estaba casado y que su esposa llevaba 15 semanas embarazada”, dijo Kessinger al Denver Post. Fue entonces cuando Kessinger comenzó a preocuparse más por la mujer y los niños desaparecidos. “Pensé: ‘Si pudo mentirme y ocultar algo tan grande, ¿sobre qué más estaba mintiendo?'”

Kessinger habló con Watts más tarde esa misma noche, y todavía parecía indiferente ante la desaparición de su esposa e hijos. Después de presionar más a Watts sobre su familia desaparecida, ella comenzó a notar cosas que no cuadraban en sus historias: “Llegó un punto en el que me estaba diciendo tantas mentiras que finalmente le dije que no quería volver a hablar con él hasta que encontraran a su familia”.

A la mañana siguiente, Kessinger llamó a la Oficina del Sheriff del condado de Weld para contarles su relación con Watts y las mentiras que le había estado contando durante los últimos días. Se reunió con los investigadores del FBI más tarde ese día y Watts fue arrestado esa misma noche. “Me sentí muy, muy triste”, le dijo al Denver Post después del arresto de Watts.

Kessinger perdió su trabajo después de ser reconocida como amante de Watts y se especula que forma parte de un programa de protección de testigos

Como se mencionó anteriormente en este artículo, Kessinger desactivó todas sus cuentas de redes sociales después de ser reconocida como la amante de Watts. Una vez que estalló el escándalo, se convirtió en el centro de atención y recibió mucha presión de los medios, lo que provocó que Kessinger perdiera su trabajo. Según The Cinemaholic, Kessinger creía que fue despedida debido a su conexión con Watts y las noticias que salieron sobre ella en los medios.

Después de dar su declaración a la Oficina de Investigaciones de Colorado, desapareció. Si bien no hay evidencia concreta de que Kessinger realmente ingresara en el Programa de Protección de Testigos, una fuente le dijo a Radar Online que había estado recibiendo amenazas después de que surgieran noticias sobre su aventura con Watts.

“Ha recibido varias amenazas y podría ser considerada una de las ‘mujeres más odiadas’ en Estados Unidos”, dijo la fuente a Radar. “Ella planea comenzar de cero con un nuevo nombre, una nueva ciudad y, en última instancia, una nueva identidad”.