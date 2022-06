Estrella de la televisión tuvo una experiencia cercana a la muerte: ¿qué le pasó?

Nia Moore hizo su regreso a The Challenge en All Stars 3, que actualmente se transmite en este momento en Paramount+, pero reveló que hace poco tiempo tuvo un gran problema de salud que puso en riesgo su vida.

La concursante de Real World: Portland, de 33 años, apareció en Challenge Reality News con Benny Adams, donde habló sobre una embolia pulmonar que sufrió. “Se suponía que debía estar filmando un programa de televisión en este momento. Desafortunadamente, no pude hacerlo porque no pude obtener la autorización médica”, compartió. Nia, que trabaja como asistente de vuelo corporativo, dijo:

La semana pasada, fui hospitalizada en Italia y luego nuevamente en Atlanta. Descubrí que tenía una embolia pulmonar, que es un coágulo de sangre en los pulmones y era algo que podría haber sido fatal.

Nia explicó que la embolia pulmonar fue el resultado de la gran cantidad de vapor que fumaba en los últimos dos años. “La mayoría de la gente ni siquiera sabe que lo hago porque era un vapor encerrado”, dijo. “Cuando hice All Stars 3, siempre tenía uno en la mano porque tenía mucha ansiedad social”. Nia dijo que desde su hospitalización ha estado tomando anticoagulantes y continuará tomándolos durante 6 meses.

Nia también reveló que planeaba discutir lo que sucedió con más detalle en las redes sociales, pero necesitaba más tiempo para procesar y ordenar sus pensamientos.

Nia entró en detalles sobre lo que sucedió la noche de su hospitalización en Italia

En su entrevista, Nia dijo: “Sabía en mi interior que lo que le estaba haciendo a mi cuerpo, iba a tener que pagarlo en algún momento. Estaba completamente equivocada, casi pierdo la vida en Italia”. Ella entró en detalles sobre lo que sucedió:

Fue realmente aterrador porque todo comenzó muy rápido. Estaba durmiendo y noté que no estaba respirando inconscientemente, tenía que tomar cada respiración deliberadamente… Intenté volver a dormirme y mi cuerpo salió de mi sueño y algo en mi instinto me dijo: ‘Tienes que levantarte’. Entonces agarré mi pasaporte, porque sentí que me iba a desmayar… Sentí que alguien estaba sentado en mi pulmón derecho.

Nia explicó que todo pasó en poco tiempo, unos 30 segundos, y dijo que sabía que tenía que salir de la habitación porque si se desmayaba en la habitación nadie lo sabría. Ella dijo que fue al vestíbulo del hotel sin siquiera ponerse los zapatos y que los síntomas empeoraban. La estrella de reality dijo que pensó que estaba teniendo un derrame cerebral o un ataque al corazón. Ella continuó:

Estaba aterrorizada. Estaba sosteniendo la mano de mi piloto en la ambulancia todo el tiempo. Estaba también en FaceTime con mis padres diciéndoles que los amaba y que lo sentía porque realmente pensé que me iba a morir. Le envié un mensaje de texto a mi cuidador de perros y le dije: ‘Si no vuelvo a casa, por favor solo cuida de mis niñas’.

Nia agregó: “Dejé de fumar de golpe y nunca volveré a vapear ni a fumar nada”.

Nia recordó a la estrella de Challenge Diem Brown, quien murió de cáncer de ovario en 2014

Nia habló sobre cómo la experiencia cambió su vida y compartió lo que pensó en la estrella de Challenge Diem Brown, quien murió de cáncer de ovario a los 34 años. Nia dijo: “Tenía mi edad, tal vez 34, pero esta era una mujer que trató su cuerpo como un templo”.

Nia dijo que era importante para ella compartir su historia porque sentía que no podía detener lo que estaba sucediendo y quería que fuera una llamada de atención para los demás. Reveló que varios médicos le dijeron que, según lo que encontraron con sus coágulos de sangre, tenía “suerte de estar viva”. Ella dijo que tiene “una nueva perspectiva de la vida y no puedo esperar para estar en la mejor forma de mi vida. Quiero encontrar hábitos y pasatiempos más saludables y volver a jugar voleibol, boxear, caminar más, correr y hacer cosas que no siempre estén relacionadas con comer, beber y vapear”. Ella concluyó: