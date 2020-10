Encuentran cuerpo de un hombre negro colgado de un árbol en Orlando. ¿Qué le pasó a Nevan Baker?

Nevan Baker es el joven negro que fue encontrado muerto colgando de un árbol en un parque en Orlando, Florida. Según el obituario, Baker murió el 5 de octubre. Tenía solo 22 años.

El Departamento de Policía de Orlando, junto con el médico forense, dictaminó que la muerte de Baker fue un suicidio. Pero la familia de Baker ha argumentado que ciertos detalles no se suman y están pidiendo una investigación más profunda.

Uno de los detalles que se ha discutido en las redes sociales es si Baker tenía las manos atadas detrás de su espalda. El informe de caso del Departamento de Policía de Orlando no menciona las manos de Baker en absoluto. En un intercambio de correo electrónico con el departamento de relaciones, Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) preguntó específicamente si las manos de Baker estaban atadas detrás de su espalda cuando los oficiales lo encontraron. Recibieron esta respuesta: “Como nuestra declaración informó, NO había evidencia de un acto delictivo”.

Heavy también ha presentado una solicitud formal para el informe completo de la autopsia de la Oficina del Examinador Médico del Distrito Nueve. Los informes finales de autopsia y toxicología pueden tardar semanas en completarse.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Un testigo le dijo a la policía que su perro lo alertó sobre el cuerpo de Baker



El cuerpo de Nevan Baker fue visto por primera vez alrededor de las 3:30 a.m. del 5 de octubre en el Barker Park de Orlando, según el informe del caso obtenido por Heavy. Un testigo dijo a la policía que estaba caminando a su perro cuando el animal se soltó. Al salir tras el perro, se dio cuenta de que el animal le estaba ladrando a algo dentro del parque.

Al alcanzar a su perro, el testigo se dio cuenta de que la mascota le ladraba a un cuerpo que estaba colgado de una soga. Según el informe, el testigo pensó inicialmente que el cuerpo era una especie de utilería; no pensó que fuera real. El cuerpo estaba colgado “justo fuera del estacionamiento” en la esquina suroeste del parque.

El testigo regresó con el perro a una casa cercana, donde se alojaba su ex novia. Le dijo que agarrara una linterna y un teléfono. Volvió a la escena con él y “observó el cuerpo colgando”. Los dos testigos alertaron a la policía y esperaron a que los agentes llegaran para llevarlos a la escena donde estaba el cuerpo.

Según el informe del caso, los agentes que respondieron rápidamente retiraron el cuerpo de Baker del árbol y lo colocaron “sobre el suelo para prestarle ayuda”. Los oficiales informaron que no encontraron un pulso. Baker llevaba pantalones cortos y zapatos, pero no tenía una camisa.

Baker fue declarado muerto por los primeros respondedores del Departamento de Bomberos de Orlando a las 3:56 a.m., según el informe del caso.

El informe del caso también indica que los oficiales que respondieron entrevistaron a otro testigo potencial que había estado durmiendo en el área de picnic del parque. El hombre dijo a los oficiales que había estado durmiendo durante unas dos horas y que no había visto ni oído a nadie más en el parque y que no estaba seguro de por qué la policía estaba en la zona. Puedes ver el informe del caso aquí. Heavy ha bloqueado los nombres de los testigos.

2.El Departamento de Policía de Orlando dice que no había ‘ninguna evidencia de crimen o cualquier tipo de lucha física’

La Oficina del Examinador médico del Condado de Orange dictaminó que la muerte de Baker fue suicidio al ahorcamiento. La Dra. Marie Hansen realizó la autopsia. La sinopsis del caso del examinador médico, suministrada a Heavy por el Orlando PD, no incluye detalles sobre cómo el examinador médico llegó a ese conclusión.

La autopsia completa no ha sido compartida con el público. Heavy envió un correo electrónico a la Oficina del Examinador médico en el Condado de Orange para preguntar si el informe se hará público y solicitar una copia.



El 9 de octubre, el Departamento de la Policía de Orlando emitió una declaración sobre la muerte de Baker sin identificarlo por su nombre:

Hemos visto mensajes en las redes sociales sobre un hombre que fue encontrado muerto en Barker Park. Este es un caso trágico de suicidio, y es difícil para los investigadores discutir los detalles públicamente, por respeto a la victima y su familia. Los oficiales han agotado todas las pistas y, en este momento, no hay evidencia de juego sucio o de cualquier tipo de lucha física. El médico forense también investigó y dictaminó que la causa de la muerte fue suicidio. Nuestros detectives siguen apoyando a la familia de la víctima donde pueden. Estamos manteniendo a la víctima, a su familia y a los amigos en nuestros pensamientos durante este tiempo difícil.

En un correo electrónico al departamento de información pública del Departamento de Policía de Orlando, Heavy pidió más detalles sobre cómo el departamento había llegado a la conclusión de que la muerte de Baker había sido un suicidio. También preguntamos si el departamento tenía una respuesta a la insistencia de la familia de que Baker no se suicidó. Esas preguntas aún no han sido contestadas directamente.

3. La madre de Baker dice que su rostro tenía lesiones notables y un primo afirmó en Twitter que Baker había sido golpeado ‘más allá del reconocimiento’

Thank you please hashtag and retweet — Ladiilibra (@EarlyFelisha) October 9, 2020



La madre de Baker, Sharhonda James, le dijo al Orlando Sentinel que notó heridas en la cara de su hijo cuando vio su cuerpo en la morgue. James le explicó a la reportera Grace Toohey que la mandíbula de Baker estaba fuera de lugar, su nariz estaba hinchada y había “protuberancias en la frente”. James agregó que le ha pedido a la policía de Orlando que le muestre las fotos del parque pero que su solicitud aún no había sido concedida.

Ni el informe del caso ni la sinopsis del médico mencionan lesiones notorias en la cara de Baker.

James le dijo al periódico que no cree que su hijo se hubiera suicidado. “No he terminado con esta situación; es solo el comienzo”, dijo James. “Mi hijo no se colgó. Conozco a mi hijo”.

Una mujer que se identificó como prima de Baker también habló de las supuestas lesiones de Baker en las redes sociales. Escribió en Twitter que Baker había sido golpeado “más allá del reconocimiento”. También acusó al departamento de policía de cerrar el caso “sin hacer ninguna investigación”. Describió a Baker en un tuit el 11 de octubre: “Mi primo de 22 años, Neves Baker, con toda una vida por delante, que estaba planeando ir al ejército, que cambió su vida, era devoto a Dios, que tenía un buen corazón, fue encontrado golpeado y colgado de un árbol. El Departamento de Policía de Orange lo declaro como un suicidio”.

22yo Nevan Baker was found hanging from a tree Tuesday night in Barkers Park in ORLANDO. @OrlandoPolice immediately ruled it as suicide despite his hands being tied behind his back, bruises on his face & missing teeth. We need fucking answers. pic.twitter.com/nqPMoqfhgk — no pronouns, don't refer to me🇯🇲 (@MandaMillions) October 9, 2020



El hashtag “Justicia para Nevan” se ha convertido en un tema de discusión en Twitter. La idea de que Baker pudo haber tenido sus manos amarradas detrás de su espalda agarró fuerza. Un usuario de Twitter @MandaMillions escribió el 8 de octubre: “22yo Nevan Baker fue encontrado colgado de un árbol la noche del martes en Barkers Park en ORLANDO. @OrlandoPolice lo dictaminó inmediatamente como suicidio a pesar de que sus manos estaban atadas detrás de su espalda, moretones en su cara y dientes perdidos. Necesitamos m******* respuestas”.

Nevan Baker was found HANGING from a tree in Orlando. @OrlandoPolice quickly ruled his death a suicide but now we learn his hands were tied, teeth missing and face bruised. We demand transparency and a comprehensive investigation so we know exactly what happened! #JusticeForNevan pic.twitter.com/B1XYQ1T3m3 — Ben Crump (@AttorneyCrump) October 11, 2020

El Departamento de Policía de Orlando no ha abordado públicamente la alegación de que Baker pudo haber sido golpeado antes de su muerte. El informe original del caso no especifica si las manos de Baker habían sido atadas detrás de su espalda o si sus manos estaban sueltas cuando los oficiales lo encontraron.

Ben Crump, el abogado que representó a la familia de Breonna Taylor, también expresó su opinión en las redes sociales. Escribió en Twitter el 11 de octubre, “Nevan Baker fue encontrado COLGADO de un árbol en Orlando. @OrlandoPolice rápidamente dictaminó su muerte un suicidio, pero ahora aprendemos que sus manos estaban atadas, tenía dientes perdidos y su cara contusionada. Exigimos transparencia y una investigación integral para que sepamos exactamente lo que sucedió”.

4. La hermana de Baker ha llamado su muerte un asesinato

La hermana de Baker, Jamia Douglas, inició una campaña de GoFundMe para ayudar a la familia a cubrir los gastos funerarios. A la fecha de esta nota, la página había recaudado más de $10,400. Douglas describió a su hermano como un “buen niño” que le había dado “su vida a Cristo”. Dijo que había planeado convertirse en electricista. Añadió que la inesperada muerte de Baker había “dejado a mi familia con muchas preguntas sin respuestas detrás de su muerte.

Douglas explicó en una actualización del 10 de octubre que la familia planeaba utilizar fondos adicionales para impulsar otra investigación sobre la muerte de Baker: “ahora estamos aceptando más dinero para pagar una investigación adicional por el asesinato de Nevan Baker. También organizaremos una protesta pacífica la próxima semana para que el Departamento de Policía de Orlando revele las pruebas que conducen a este caso. Necesitamos respuestas. ¡AHORA!”



Los partidarios hacen un llamado en las redes sociales para animar a los miembros de la comunidad a llamar al Departamento de Policía de Orlando sobre la muerte de Baker. Usando el hashtag #JusticeForNevan en Twitter, los usuarios comparten el número de teléfono del departamento y piden a los oficiales que reabran la investigación y que liberen fotos de la escena.

Distintos casos de personas encontradas colgando de árboles este verano han causado alarma

La muerte de Baker es uno de varios casos recientes que han provocado alarma. Han habido múltiples casos, oficialmente gobernados suicidios, de hombres negros encontrados colgando de árboles. En California, Robert Fuller y Malcolm Harsch murieron 10 días aparte en junio. Ambos casos fueron declarados suicidios, pero ambas familias exigieron a los funcionarios una investigación más profunda. La Associated Press informó que funcionarios federales, incluidos agentes del FBI y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, también estaban examinando las investigaciones. La muerte de Fuller fue confirmada en última instancia como suicidio y el abogado de la familia no cuestionó ese resultado. Como informó el AP, los investigadores encontraron que Fuller tenía una “historia de enfermedad mental y pensamientos suicidas”.

También en junio, la muerte de Dominique Alexander, nativo del Bronx, fue declarada suicidio después de que fue encontrado colgado de un árbol en Fort Tryon Park en Manhattan, informó Revolt TV. En Spring, Texas, un adolescente negro fue encontrado colgado en un estacionamiento de la escuela primaria a mediados de junio. Los funcionarios dijeron que no había señales de un crimen, informó Newsweek.

Los ahorcamientos crearon preocupación sobre si las muertes podrían haber sido linchamientos más que suicidios. El profesor de historia de la Universidad Howard, Thomas Foster dijo al Washington Post: “las numerosas historias de un hombre negro fallecido que se encuentra colgado de un árbol son un recordatorio horrible de la historia de nuestro país. Estamos en un momento con paralelos a la era del linchamiento que debería causarnos grandes sospechas de cualquier prisa por calificar los casos suicidios”.

Esta en la versión original de la historia en Heavy.com