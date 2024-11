Netflix estuvo caído durante la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul

Los usuarios informaron que Netflix se bloqueaba o se quedaba sin señal durante la transmisión en vivo de la tan esperada pelea de Mike Tyson contra el YouTuber Jake Paul. Down Detector informó que Netflix estaba experimentando cortes que se dispararon alrededor de las 9:00 p.m. del 15 de noviembre.

“¿Regresamos en el tiempo a 2010?”, preguntó un fanático en el sitio web de Down Detector. Personas de más de 190 países estaban tratando de sintonizar, dijo el locutor durante la transmisión en vivo, cuando se reprodujo. Algunos usuarios indicaron que les resultaba más fácil reproducir el video en la aplicación móvil de Netflix en sus teléfonos.

El video de la pelea también se estaba reproduciendo en X. Puedes verlo en el enlace mencionado anteriormente. Paul terminó ganando la pelea por decisión unánime, aunque algunos fanáticos estaban enojados porque sintieron que era “aburrido”.

Los fanáticos se desquitaron con X porque no pudieron ver la pelea. Según Down Detector, los problemas comenzaron justo antes de las 7 p. m., pero realmente se dispararon dos horas después. El error más común enumerado por Down Detector fue “transmisión de video”, que fue reportado por el 88 por ciento de los que se quejaron. La conexión al servidor fue el problema para el 11 por ciento y el inicio de sesión para el 1 por ciento, según Down Detector.

Mientras tanto, los videos compartidos en X mostraron a Lennox Lewis y Evander Holyfield con Tyson antes de la pelea. El video también mostró a Tyson ingresando a la arena.

“Imagínense si pudieran ver esto en el servicio de transmisión por el que pagan mensualmente, oh, esperen, está demasiado ocupado con el buffering o sin sonido”, escribió un usuario enojado.

“¡Lo peor que he experimentado! #netflix #fail”, escribió otro usuario de X. “Netflix hizo que mi televisor sonara como un motor a reacción”, escribió otra persona en X, mientras que una tercera persona opinó: “@netflix

gran error, no puede manejar el tráfico de la red”.

“¡GRAN FRACASO! ¡ESTÁN DESPEDIDOS! ¡REEMBOLSOS!”, escribió otro usuario.

Donald Trump Jr. estuvo entre los que se quejaron en X. “Así que me senté durante 3 horas con mis hijos tratando de ver @MikeTyson vs @jakepaul y Netflix ahora tiene fallas tan fuertes que siento que estamos a mediados de los 90, cuando tarda 25 minutos en cargar una imagen básica. Ugh”, escribió.

Efectivamente, este autor experimentó una falla en la página mientras intentaba ver la transmisión en vivo.

Poco antes de las 10:00 p. m., hora del centro, Jake Paul y Mike Tyson aún no habían subido al ring, pero otras peleas seguían en marcha. Entonces, el video se cayó. Apareció una pantalla en lugar del video que decía: “Disculpe la interrupción. Tenemos problemas para reproducir Netflix”. Incluía un código de error. Alrededor de las 10:30 p.m., el video comenzó a reproducirse nuevamente, al menos para este autor.

Netflix había promocionado ampliamente la pelea en su página X, prometiendo que comenzaría a las 8:00 p.m., hora del Este. Sin embargo, otras peleas previas al juego se estaban transmitiendo cuando el sitio comenzó a colapsar. A las 10:15 p.m., Netflix no había hecho comentarios sobre la interrupción en su página X.

Los fanáticos exigieron que Netflix arreglará la transmisión en vivo

Algunos fanáticos pensaron que Netflix debería encontrar una solución creativa. “Transmite la pelea en @X porque @netflix está teniendo un #Fail épico, arreglen esto 💩💩💩💩”, escribió un usuario en X.

Otros fanáticos desataron improperios contra X por los problemas de Netflix.

La gente también se desahogó con Netflix en el sitio web Down Detector. “Espero que aprendan la lección después de esto”, escribió una persona.

“Cancelar. Punto”, escribió otra persona.

“¿Entonces Netflix puede reproducir el video de introducción pero no puede cargarme en la transmisión? Se me almacena en búfer la foto de 5 minutos y luego aparece la mala conexión a Internet. Esta es mi señal para mudarme a Hulu de ahora en adelante”, escribió otra persona.

“Por favor, no permitan que Netflix transmita nada en vivo nunca más”, escribió otra persona.

“Netflix, arreglen su transmisión. Me suscribo para esta pelea y ahora antes de la pelea de Mike Tyson y Jake Paul. Está empezando a retrasarse y congelarse y tengo que seguir reiniciando la transmisión #DoBetter”, escribió una persona en X.

Netflix promocionó la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson durante meses

La pelea entre Jake Paul y Mike Tyson fue objeto de publicidad durante meses.

De hecho, poco antes de la pelea, Netflix compartió un video que mostraba a Tyson abofeteando a Paul durante un pesaje, lo que aumentó la atención sobre la pelea.

Aunque no está claro cuánto dinero recibieron Paul y Tyson por la pelea, Paul insinuó en una conferencia de prensa que su pago podría superar los $40 millones.

USA Today informó que algunos expertos creen que Tyson podría recibir alrededor de $20 millones por la pelea. El patrimonio neto de Tyson es menor que el de Paul porque tuvo una serie de problemas financieros a lo largo de los años, incluida una quiebra. Sin embargo, su participación en el negocio del cannabis elevó el patrimonio neto de Tyson a aproximadamente $10 millones, según Celebrity Net Worth.

Celebrity Net Worth informó que Paul, de 27 años, tiene un patrimonio neto de aproximadamente $80 millones, que ganó a través de las redes sociales y también de su carrera profesional en el boxeo.

Esta es la versión original de Heavy.com

