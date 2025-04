Nayib Bukele reacciona al rencuentro del senador de Maryland y Kilmar Ábrego García en El Salvador

Después del esperado encuentro entre el senador de Maryland, Chris Van Hollen, y el hombre deportado por error, Kilmar Ábrego García, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó en sus redes sociales. “Kilmar Abrego García, milagrosamente ha resucitado de los “campamentos mortales” y la “tortura”, ¡ahora bebiendo margaritas con el senador Van Hollen en el paraíso tropical de El Salvador!”, expresó Nayib en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

Kilmar Abrego Garcia, miraculously risen from the “death camps” & “torture”, now sipping margaritas with Sen. Van Hollen in the tropical paradise of El Salvador!🍹 pic.twitter.com/r6VWc6Fjtn

Mientras que el senador de Maryland publicó la misma imagen, después de la publicación de Bukele, y escribió lo siguiente: “Dije que mi principal objetivo en este viaje era reunirme con Kilmar. Esta noche tuve la oportunidad. Llamé a su esposa, Jennifer, para transmitirle su mensaje de cariño. Espero poder darles una actualización completa a mi regreso”.

En la foto que publicó Van Hollen, se puede ver a él hablando con Kilmar con dos copas de agua y un café sobre la mesa. Mientras que la foto que publicó Bukele, se ven más bebidas en la mesa. Se ven dos copas de agua, un café y dos copas con una cherry y sal en el borde. Bukele asegura que están tomando margaritas.

Los internautas en las redes sociales han criticado las fotos. Algunos dicen que Van Hollen no está demostrando la verdadera foto. ¿Será que las fotos fueron manipuladas?.

Lo cierto es que Van Hollen logró reunirse con Ábrego García. El senador reveló lo que habló con el hombre deportado por error, cofirmado por la administración Trump. “[Ábrego] se siente muy triste de estar detenido, porque no ha cometido ningún crimen”, relató Van Hollen y agregó que las autoridades salvadoreñas no le han dado al migrante de 29 años una explicación de por qué esta detenido.

I said my main goal of this trip was to meet with Kilmar. Tonight I had that chance. I have called his wife, Jennifer, to pass along his message of love. I look forward to providing a full update upon my return. pic.twitter.com/U9y2gZpxCb

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) April 18, 2025