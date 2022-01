Buscan a 39 personas que naufragaron en las costas de Florida

Un nuevo episodio de posible trafico de personas, se presentó el pasado sábado 23 de enero en la costa de la Florida, Estados Unidos, en donde infortunadamente, las personas que viajaban en ella, se volcaron y se encuentran desaparecidas en su totalidad. Este grave incidente, fue dado a conocer por las autoridades costeras del país, quienes se encuentran en la búsqueda de las personas.

De acuerdo con información de las autoridades competentes, quienes emitieron un comunicado oficial, el hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando frente a las costas del Estados de la Florida, en el sureste del país, se volcó un barco en el viajaban alrededor de 39 personas. De esta cantidad de personas, tan solo una persona, fue hallada con vida, y fue quien narró lo sucedido.

El náufrago, quien hasta el momento es la única persona encontrada con vida, fue ayudado por una persona que alertó a la Guardia Costera de Miami de haber encontrado a un hombre aferrado a un bote frente de la costa de Fort Pierce, a unos 240 kilómetros al norte de Miami, en el Atlántico.

Esa persona, indicó que salió junto a la embarcación el sábado en la noche desde la zona de la isla Bimini, en las Bahamas, acompañado de otras 39 personas, con destino final en Estados Unidos. Pero, pese al mal tiempo el barco se había volcado, haciéndolos naufragar. Además, confirmó que ninguna de las personas a bordo llevaba un chaleco salvavidas. De acuerdo con este testimonio, las autoridades tienen indicios de que se trataría de otro caso más de “tráfico humano”.

#UPDATE @USCG air and surface crews will continue searching throughout the night for the missing 39 people off Florida coast.

Click the link down below for more information & #MediaAvailability details.https://t.co/YkOfofVEV9 pic.twitter.com/d2gUsQuiuJ

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 26, 2022