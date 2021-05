Nate Silvester: policía despedido después de esta broma sobre LeBron James

Nate Silvester es un oficial de policía de Idaho que fue despedido después de hacer un video viral en TikTok sobre LeBron James.

Silvester se defendió en el programa de Sean Hannity en Fox News, llamándose víctima de la “cultura de cancelación”, pero el alcalde de Bellevue, Idaho, publicó una larga declaración en Facebook explicando su visión del asunto.

Silvester se burló de James en el video, que fue visto más de 3 millones de veces. James publicó y luego borró un tweet que incluía la foto del oficial de policía que disparó y mató a Ma’Khia Bryant, de 16 años, en Columbus, Ohio. El video de Bodycam mostró que Ma’Khia estaba atacando a otra mujer con un cuchillo cuando el oficial le disparó.

Esto es lo que necesita saber:

El alcalde escribió que Silvester “violó políticas policiales”

El alcalde, Ned Burns, publicó una extensa declaración en Facebook el 27 de mayo de 2021.

“Durante la semana del 20 de mayo, mientras estaba trabajando, Silvester violó varias políticas claramente establecidas por la Ciudad de Bellevue y del Estado de Idaho. Después de sus anteriores violaciones de la política, Silvester estaba en lo que se llama un ‘acuerdo de última oportunidad’ con sus oficiales superiores”, escribió el alcalde.

“Debido a sus continuas violaciones de la política, el sheriff ha despedido al Sr. Sylvester el 27 de mayo de 2021″.

El alcalde agrega: “Las violaciones a la política no tienen nada que ver con el tono de su discurso que publica online. No fue despedido por el contenido de su discurso; fue despedido por no seguir una política claramente establecida”.

El alcalde continuó: “La decisión fue tomada únicamente por la estructura de comando dentro de la oficina de Bellevue Marshals y no fue influenciada de ninguna manera por mí o por el Consejo Municipal. Se nos informó de la decisión y, al igual que en el incidente anterior, dejamos la toma de decisiones final al sheriff. El Ayuntamiento y yo respetamos la forma en la que el sheriff dirige su departamento, y apoyamos la decisión que se tomó con respecto a las consecuencias de no seguir la política. Le deseamos lo mejor al Sr. Silvester y le pedimos calma y comprensión”.

Mynde Heil es el sheriff en Bellevue, Idago.

El TikTok del oficial de policía se burló de la postura de James sobre el caso Bryant

Silvester usó TikTok como plataforma para opinar sobre cuestiones relacionadas con la policía varias veces. En el video de James, dijo: “LeBron, oye, sí, soy yo de nuevo. Escucha, hay un tipo que intenta apuñalar a otro con un cuchillo. ¿Qué crees que debería hacer?”

Continuó, fingiendo estar en una conversación con James: “Está bien, bueno, ambos son negros. Un tipo está tratando de apuñalar a otro con un cuchillo”.

Continúa: “Entonces, ¿no te importa si una persona negra mata a otra persona negra, pero sí te importa si un policía blanco mata a una persona negra, incluso si lo hace para salvar la vida de otra persona negra?, pregunta el oficial. “Quiero decir, eso no tiene mucho sentido, pero eres muy bueno en el baloncesto, así que supongo que tomaré tu palabra”.

Concluyó: “Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos”.

Silvester le dijo a Hannity que su TikTok de LeBron James ‘tocó un nervio político’

Silvester se defendió ante Hannity, diciendo que su video de LeBron James lo convirtió en un objetivo.

“Yo soy el objetivo más reciente de la cultura de la cancelación, Sean. Eso es todo”, dijo Nate Silvester a Hannity, según Fox News.

“No fue hasta que mi TikTok sobre LeBron James tocó un nervio político que comenzaron a prestar atención y a quejarse y se les ocurrieron formas de disciplina”.

Por su parte, después de la controversia, James escribió en Twitter: “Estoy cansado de ver a los negros asesinados por la policía. Quité el tweet porque se está utilizando para generar más odio. No se trata de un solo oficial. Se trata de todo el sistema y siempre usan nuestras palabras para crear más racismo.”, escribió James en Twitter, antes de agregar:“ ¡EL ENOJO no nos hace ningún bien a ninguno de nosotros y eso me incluye a mí mismo! Sin embargo, ¡recopilar todos los hechos y educar sí lo hace! Mi ira todavía está aquí por lo que pasó con esa pequeña niña. ¡Mi más sentido pésame a su familia y que prevalezca la justicia!”