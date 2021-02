¿Quién es Naomi Biden, la nieta de Joe Biden?

Naomi Biden es la nieta mayor del presidente Joe Biden y la primera dama, la Dra. Jill Biden. Sus padres son Hunter Biden y su primera esposa, Kathleen. Naomi recibió su nombre de la hermana menor de Hunter y Beau Biden, quien murió en el accidente automovilístico junto con su madre, Neilia, en diciembre de 1972.

Naomi Biden, de 27 años, tiene el perfil más público de los nietos de Biden. Es conocida por compartir adorables fotos familiares en su cuenta de Instagram.

Esto es lo que necesita saber:

Naomi Biden se graduó en la Facultad de Derecho de Columbia en 2020

Naomi Biden siguió la tradición familiar al estudiar Derecho. El abuelo Joe Biden se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse y fue defensor público antes de empezar su carrera política. Su padre, Hunter Biden, se graduó en la Facultad de Derecho de Yale en 1996 y actualmente tiene licencia para ejercer la abogacía en Washington, D.C., según una búsqueda en el directorio de abogados de D.C.

Como su padre, Naomi Biden también asistió a una escuela de la Ivy League para obtener su título de abogado. Se graduó en la Facultad de Derecho de Columbia en 2020, según una lista de graduados publicada por la universidad.

Ella celebró el logro con un paseo en bicicleta al Parque Estatal Cape Henlopen en Delaware. Ella compartió en Instagram que era el lugar favorito de su difunto tío Beau Biden.

Ella escribió un homenaje a su tío en las redes sociales y escribió en parte: “Qué orgulloso estaría de que me graduara de Derecho en Columbia. Y lo molesto que estaría cuando se enterara de que no recibiré mi título por correo hasta que devuelva esos dos libros de la biblioteca que no encuentro”.

Fue contratada como asociada en un bufete de abogados de Washington, D.C.

En una entrevista con el programa NBC Today justo antes de la inauguración, Naomi Biden bromeó sobre lo cerca que estaría viviendo de sus abuelos durante al menos los próximos cuatro años: “Estoy muy emocionada de que estén a solo unas millas de distancia de mi apartamento, para poder ir a robar algo de comida gratis de la cocina”.

The Washingtonian, citando a un portavoz de la firma, informó que Naomi Biden era una de los 55 asociados contratados en Arnold & Porter, un bufete de abogados internacional con sede en la capital del país.

Se esperaba que Naomi Biden comenzara a trabajar en la oficina de DC en enero de 2021, según The Washingtonian. Pero al momento de escribir este artículo, no figuraba como asociada en el sitio web de Arnold & Porter. Tampoco estaba claro si había aprobado el examen de abogacía. El nombre de Naomi Biden no apareció en una búsqueda de miembros del Colegio de Abogados de DC hasta el 15 de febrero.

Naomi Biden dice que llama a su abuelo “Pop” porque él no se sentía lo suficientemente viejo como para ser abuelo cuando ella nació

Los nietos de Biden se refieren a Joe y Jill Biden como “Pop” y “Nana”. Antes de la inauguración, la hija de Biden, Ashley, y sus nietas Naomi, Finnegan, Natalie y Maisy se sentaron con Jenna Bush Hager en el programa Today de NBC. Explicaron que Jill Biden eligió el nombre “Nana” porque así solía llamar a su propia abuela.

Finnegan Biden señaló que fue el “tío Beau” a quien se le ocurrió el apodo de “Pop”. Naomi Biden explicó además: “Ellos [Joe y Jill Biden] se sentían como si fueran abuelos muy jóvenes porque mi papá [Hunter Biden] me tuvo cuando tenía 23 años. Así que aún no estaban listos para ser llamados abuela y abuelo”. Joe Biden tenía 51 años cuando Naomi Biden nació en diciembre de 1993.

Los nietos de Biden continuaron explicando cómo Joe Biden llama con frecuencia y envía mensajes de texto a cada uno de ellos de forma regular. Agregaron que se preocupa mucho si no responden de inmediato.

Hager le pidió específicamente a Naomi Biden que hablara sobre cómo su abuelo había estado nervioso por postularse para presidente debido a la preocupación de cómo podría afectar negativamente a esa familia. Naomi Biden dijo que convocó una reunión familiar para asegurarle que todos apoyaban la idea de que él se postulara para presidente. “Mi abuelo es muy protector y nunca haría nada si pensara que nos haría daño”, explicó Naomi Biden.