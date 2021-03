Arrestan al “Naked Cowboy” en Florida: ¿De qué lo acusan?: [Video]

El “Naked Cowboy”, el famoso artista de Times Square, pasó una noche en una cárcel de Florida, después de ser arrestado bajo acusaciones de mendigar agresivamente y resistirse a un oficial. El artista, cuyo nombre real es Robert Burck, estuvo en Daytona Beach para el evento “Bike Week”, un rally anual de motocicletas, que generalmente atrae a cientos de miles de personas.

Después de su arresto, Burck le dijo al juez que había ido al “Bike Week” durante más de dos décadas para actuar, según informó WOFL-TV. Burck también explicó que su acto simplemente implica tocar la guitarra en ropa interior y que no le pide explícitamente dinero a nadie mientras actúa.

El “Naked Cowboy” finalmente tuvo un cargo de delito menor y se le ordenó pagar una multa. Estaba actuando con su esposa mexicana, conocida como la Naked Cowgirl.

Burck resistió a un oficial y su guitarra resultó dañada en el proceso, dijo la policía

Burck había estado actuando a lo largo de Main Street, en Daytona Beach, el sábado 6 de marzo. Publicó un video de su acto en su página oficial de Facebook ese mismo día.

Los oficiales de policía de Daytona Beach arrestaron a Burck alrededor de las 4 p.m. después de que los oficiales notaron que los transeúntes le daban dinero. De acuerdo con el documento de acusación disponible en el sitio web del Secretario de la Corte del Condado de Volusia, los oficiales observaron a Burck “sosteniendo una guitarra multicolor, que estaba atada” a su pecho y estaba tomándose fotografías con los fanáticos.

Los oficiales notaron que algunos de los transeúntes “colocaban dinero de los Estados Unidos dentro del orificio de sonido central de la guitarra en el área de Main St/S Fern Ln, que estaba aproximadamente a 10 pies de distancia de la puerta principal de una propiedad zonificada comercialmente”.

El informe dice que Burck fue detenido por el delito de mendicidad. Además, fue acusado de negarse a seguir las órdenes de un oficial y resistirse cuando la oficial trató de moverlo contra la patrulla. El informe agrega que “el clavijero de la guitarra se rompió durante este incidente”. Un testigo estaba grabando y compartió las imágenes en YouTube.

Burck fue acusado de mendicidad mientras estaba demasiado cerca de un negocio, lo que habría violado una ordenanza de la ciudad

Inicialmente, Burck fue acusado por mendigar agresivamente y resistirse a un oficial sin violencia, lo cual es un delito menor.

El delito de mendicidad agresiva se deriva de una ordenanza de la ciudad de Daytona Beach que entró en vigor en febrero de 2019. La ordenanza especifica áreas donde los mendigos no pueden pedir dinero, como dentro de los 20 pies de una propiedad comercial, como una tienda minorista.

La ordenanza también se aplica a los cajeros automáticos, las instalaciones de transporte público, las áreas de comedor al aire libre y los baños públicos operados por agencias gubernamentales.

Una persona puede ser acusada de “mendicidad agresiva” si “se acerca o habla con una persona para exigir, solicitar o suplicar por dinero o una donación de propiedad valiosa de una manera que haría que una persona razonable crea que está siendo amenazados con lesiones corporales inminentes o que se cometerá un delito contra ellos mismos, alguien en su empresa o propiedad en su poder”.

Pero como Burck ha explicado desde entonces, su acto no incluye pedir donaciones a la gente, aunque se sabe que los fanáticos le dan dinero. En una declaración a People después del arresto, Burck describió la naturaleza de su arresto como un lapso de juicio por parte de los oficiales:

“He disfrutado de Daytona Beach Bike Week anualmente durante más de dos décadas. Es el ambiente perfecto para una buena actuación de American Style Naked Cowboy”, dijo el Naked Cowboy a People.

“La nueva ordenanza para restringir el “mendicidad” existe ahora para evitar que las personas empobrecidas mendiguen dinero frente a establecimientos comerciales. Cuando la policía de Daytona me incluyó a mí mismo, al Naked Cowboy, en ese grupo de delincuentes, cometieron un grave error de juicio. Cuando me agredieron y me trataron como un criminal sin respeto, comenzaron con daños”, agregó el artista.

Burck pasó una noche tras las rejas y se le ordenó pagar una multa de $223 dólares

Burck fue ingresado en una instalación correccional del condado de Volusia el 6 de marzo, según muestran los registros de los presos. Según los registros disponibles en el sitio web del Secretario del Tribunal de Circuito del condado de Volusia, Burck pasó una noche tras las rejas, antes de ser liberado a las 11:15 a.m. del 7 de marzo.

El expediente judicial muestra que el cargo de mendicidad agresiva fue desestimado. Según WOFL-TV, Burck le dijo al juez que había habido un malentendido porque “no estaba pidiendo dinero. Yo solo toco la guitarra y la gente toma fotos y, a veces, ponen dinero”.

Burck se declaró sin oposición al cargo de delito menor de resistirse a un oficial sin violencia. Un documento judicial muestra que a Burck se le ordenó pagar una multa de $223 dólares. El informe también señala que se retuvo la adjudicación de culpabilidad, lo que significa que el juez no condenó formalmente a Burck por el cargo.

