Se le rinde tributo a Maradona en nuevo aniversario de gran gesta: ¿Qué fue?

Este año ha sido diferente para el mundo del fútbol ya que en el 35 aniversario del gol de Diego Armando Maradona contra los ingleses. Este el el primero sin el legendario número 10 y eso le ha dado un sabor diferente al momento.

Tras su fallecimiento el pasado mes de noviembre fallecimiento el pasado mes de noviembre, cada 25 de mes se ha recordado al excapitán albiceleste en tierras argentinas. Pero el 22 de junio se recuerda el partido de cuartos de final del Mundial de 1986 contra Inglaterra. Ese partido se convirtió en uno de los juegos más memorables para la leyenda del Napoli en el que anotó los dos goles argentinos en el partido que ganaron por 2-1.

En ese partido se recuerda la famosa “Mano de Dios”, uno de los goles más controversialesgoles más controversiales que se hayan metido en la historia del fútbol mundial.

Pero minutos más tarde, Maradona llegaría a anotar su famoso gol contra los ingleses al recibir un pase de Héctor Enrique en mitad de cancha.

El Día del Futbolista

En el gol de Diego Armando Maradona estaba él, y estábamos todos. No fue contra un equipo inglés, fue contra la injusticia y el daño que ese país imperial le había hecho a la Argentina. Nunca vamos a dejar de gritarlo, ni vamos a olvidarte. pic.twitter.com/QC3xdSavRX — Sergio Fernández Novoa (@serfnovoa) June 22, 2021

Por causa de esto, se celebra cada 22 de junio esta día conmemorando esta fecha. Originalmente se celebraba el 14 de mayo en homenaje a un tanto de Ernesto Grillo con la Selección Argentina contra Inglaterra en 1953 en el Estadio Monumental en Buenos Aires.

El año pasado se decidió cambiar la fecha de para poder usar esa gesta en la que eventualmente Argentina ganó el último mundial suyo.

Tributos alrededor del mundo

Hasta en Inglaterra han hecho tributos de ese partido. La publicación The Guardian salió con un par de videos recordando las dos jugadas que se volvieron a interpretar a través de Legos.

Esto lo habían hecho hace uno años atrás, pero la publicación lo volvió a publicar con el anivesario en mente.





Play



Diego Maradona hand of God at the Mexico World Cup | Brick-by-Brick Diego Maradona's hand of God goal agaInst England at the 1986 World Cup in Mexico, recreated in brick-by-brick animation. Subscribe for more ► is.gd/GuardianFootball The Guardian's World Cup coverage ► is.gd/WorldCup OUR SHOWS: A Century of the Seleção ►is.gd/3wvW7O Brazil: A Football Nation ► is.gd/brazilfootballnation Brick-by-Brick Animations ► is.gd/brickbybricks The Way the Cup was Won… 2014-05-30T16:19:37Z

La cadena TyC Sports sacó una video emocionante en el cual varias personas recordaban dónde estaban el momento en el que Maradona anotó el segundo gol del partido. Hasta el goleador inglés Gary Lineker fue parte de este video.

A 35 años del mejor gol de todos los tiempos, nuestro homenaje a la obra maestra de Diego con el testimonio del propio Maradona grabado en marzo de 2020 y de todos los testigos de esa creación inolvidable. pic.twitter.com/FBUz5Mpnf7 — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2021

En Tansania…

Siku kama ya leo 22/06/1986 nguli wa mpira wa miguu toka Argentina DIEGO MARADONA alifunga goli kwa kutumia mkono dhidi ya timu ya taifa ya England. Goli hilo linajulikama kama "The hand of god' gaol na lilitajwa kama goli bora la karne pic.twitter.com/MUQqj5snfP — Makini Point (@makinipoint) June 22, 2021

En Ghana….

On this day 22nd June in 1986, 🐐Diego Maradona scored his legendary 'Hand of God' goal & 'The Goal of the Century' against England at the World Cup. #SportyPeople Drop a word for the legend.#GetSporty on #SportsHistory pic.twitter.com/zI1bqLmWTu — SportyBet Ghana (@sportybetgh) June 22, 2021

Mientras que el tributo más grande va a ocurrir en Argentina cuando a las 4:09 hora local, el país entero gritará el gol de Maradona como tributo. Esto es parte de la campaña #GritaloporD10s qaue seha planeado desde hace unos meses.

#GritaloporD10S: con el visto bueno de Dalma Maradona, la AFA invita a gritar el gol de Diego a las 16:09 en todo el país https://t.co/ZL6F0fDeE3 — Clarín Deportes (@Clarin_deportes) June 22, 2021

Y hasta en lugares como Irán se le rindió tributo a uno de los máximos referentes del fútbol a nivel mundial.

En Aliabad, un pueblito al sur de Irán, un hombre construyó una tumba en su patio. "Dios del balón, gracias por el fútbol", se lee en persa. pic.twitter.com/gFxVng41Kg — Periodistán (@periodistan_) June 22, 2021

