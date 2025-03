¿De cuánto es la multa si no llena el registro obligatorio de Trump?

Todos que entren ilegalmente a los Estados Unidos tienen que llenar el registro obligatorio de Trump. El Alien Registration Requirement o Requisito de Registro de Extranjeros es un registro en el que todos los extranjeros en situación irregular en el país deberán inscribirse si no quiere enfrentar multas o penas de hasta seis meses de cárcel, según anunció la secretaria de Seguridad Interior, Kristi L. Noem.

A partir del 11 de abril, la USCIS comenzará aplicar un nuevo requisito en el registro obligatorio.

Multas de hasta 5.000 dólares



Sanciones Penales por Deliberadamente No Registrarse o Negarse a Registrarse o a Presentar Datos Biométricos (si se les requieren)

Cualquier extranjero que deliberadamente no se registre o se niegue a registrarse o a proporcionar sus huellas dactilares (si se les requieren), y cualquier padre o tutor legal al que se le requiera solicitar el registro en nombre de un extranjero menor de 14 años de edad y que deliberadamente no presente o se niegue a presentar una solicitud para el registro de dicho extranjero será culpable de un delito menor y, una vez condenado, se le impondrá una multa que no sobrepasará los $5.000 o será encarcelado por un máximo de seis meses, o ambas, dice la página oficial de USCIS.

Sanciones Penales y de Inmigración por No Actualizar su Dirección con USCIS

Cada extranjero al que se le requiera registrarse bajo los requisitos de registro de extranjeros de la INA que esté en Estados Unidos debe notificar a USCIS por escrito de cada cambio de dirección, así como la nueva dirección, dentro de 10 días a partir de la fecha de dicho cambio y proporcionar cualquier información adicional que pueda requerir la secretaria de seguridad nacional por reglamentación. Incumplir es un delito menor castigable con una multa de hasta $5.000 o encarcelamiento por hasta un máximo de 30 días, o ambos. Además, cualquier extranjero que no haya cumplido con los requisitos de notificación de cambio de dirección está sujeto a deportación a menos que el extranjero demuestre que dicho incumplimiento tuvo una excusa razonable o no fue intencionado.

Cómo Registrarse

Para registrarse, primero debe crear una cuenta de USCIS en línea. Puede entrar a USCIS para obtener información adicional.

Cada extranjero que vaya a presentar el Formulario G-325R debe tener su propia cuenta de USCIS en línea individual. Esto incluye a los extranjeros menores de 14 años de edad. Si usted es el padre o el tutor legal de un extranjero menor de 14 años que necesita registrarse, deberá crear una cuenta de USCIS en línea individual en nombre y a nombre del menor.

Una vez que usted haya creado su cuenta o la cuenta de USCIS en línea para su hijo menor de edad (si usted es un padre o tutor legal de un extranjero menor de 14 años de edad), llene la versión electrónica del Formulario G-325R, Información Biográfica (Registro). Debe presentar el Formulario G-325R en línea a través de una cuenta de USCIS en línea. No puede presentarlo en persona ni por correo postal.

Para más información puede entrar a USCIS.