Mujer de Tennessee se suicida con su bebé en brazos tras saltar desde un puente

Tonisha Lashay Barker, de 26 años, y su hijo de 21 meses, Johnathan Jones, perdieron la vida después de que la mujer saltara desde un puente elevado de Tennessee con su bebé en brazos, según reveló la policía.

La Oficina del Sheriff del Condado de Madison dijo que el incidente ocurrió el lunes por la mañana, temprano, cerca de la salida 93 en la Interestatal 40 al este de Jackson, Tennessee. Se cree que fue un asesinato-suicidio, según informó WREG.

De acuerdo con WBBJ, Barker primero intentó conducir su vehículo hasta la bomba de gasolina en la estación Shell, justo al lado de la salida 93.

La oficina del alguacil informó que recibió llamadas poco después de las 12:30 del lunes por la mañana indicando que una mujer que intentaba conducir su vehículo hacia las conexiones de las bombas de gasolina. Las personas que llamaron dijeron al despacho que la mujer salió del vehículo con su bebé en brazos y caminó hacia el puente elevado de la autopista, antes de “desaparecer”.

Luego, los oficiales de policía recibieron una llamada de un conductor de camión que viajaba hacia el oeste por la ruta I-40, quien informó que un “objeto grande” había caído del puente a su camión, escribió WREG. Los oficiales que respondieron encontraron los cuerpos de Barker y su hijo en la carretera.

El incidente está siendo investigado por la Oficina del Sheriff del condado de Madison. “Es desgarrador tener esa situación esta mañana, especialmente cuando alguien pierde la vida. Es difícil para todos, especialmente para el conductor del vehículo. Es una mala situación que odiamos recibir alguna vez”, dijo el alguacil del condado de Madison, John Mehr, según WBBJ.

La madre sufría de depresión después de perder su trabajo en un centro de pruebas COVID-19

Un familiar le confirmó a WREG que Barker, de 26 años originaria de Memphis, era la mujer involucrada en el incidente y reveló que su hijo se llamaba Johnathan Jones, de 21 meses.

El oficial de información pública de MCSO, Tom Maples, dijo a Local12 que la muerte de Barker se considera un suicidio mientras se investiga la muerte del bebé, pero que Barker “evidentemente decidió saltar con el niño en sus manos”.

Las autoridades no han proporcionado ningún movil del incidente, aunque la abuela de la mujer habló con WREG y dijo que Barker había estado sufriendo depresión en los días previos a su muerte. La mujer de Memphis había estado trabajando en un sitio de pruebas de COVID-19, pero el trabajo terminó hace un mes, dijo el citado medio.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, la Línea Nacional de Prevención del Suicidio está disponible sin costo alguno, llamando al 1-800-273-TALK (8255), las 24 horas del día, los siete días de la semana. También puede hablar con un consejero de crisis capacitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, enviando un mensaje de texto con la palabra HOME al 741741 para comunicarse con la Línea de mensajes de crisis. Otra opción es NAMI (National Alliance on Mental Illness), a la que puede comunicarse llamando al 1-800-950-6264 o enviando un mensaje de texto a NAMI al 741741.

Los amigos de Barker recordaron a la joven después de que se conociera la noticia de su muerte

Al crecer, Barker asistió a Westwood High School en Memphis, donde fue miembro del equipo de baloncesto de la escuela secundaria. Luego asistió a la Universidad Estatal de Tennessee, según su página de LinkedIn, donde obtuvo una licenciatura en ciencias. En el momento de su muerte, mencionó su empleo actual como examinadora médica en el gobierno del condado de Shelby, cargo que ocupaba desde junio de 2020.

Muchos de los amigos de Barker compartieron publicaciones en las redes sociales después de que se conoció la noticia de su muerte. Una amiga escribió que los dos eran muy unidas mientras crecían y se apoyaban mutuamente a través de relaciones difíciles: “Recuerdo cuando me quedaba en tu casa toda la noche porque no quería ir a casa. Recuerdo las visitas no anunciadas de ambas. No sé cómo nos peleamos, pero ahora mismo los recuerdos que tengo de ti son hermosos. Descansa en paz Tonisha L. Barker”.

Otra de sus amigas de la escuela secundaria escribió que ella fue la reina del baile de graduación de 2012: “Por favor, mantengan en oración a la familia de la Sra. Tonisha Lashay Barker. Mi compañera de clase y nuestra reina del baile de graduación 2012. Descansa en paz Chica hermosa, ¡es DURO! ¡Esto duele como loco para siempre en nuestros corazones!”.

