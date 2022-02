Mujer saltó de un crucero Carnival en aguas del Golfo de México [VIDEO]

Una mujer de 32 años saltó de un crucero Carnival a unas 150 millas de Louisiana. Surgió un video de la mujer detenida por tres agentes de seguridad. Puedes verlo a continuación, pero ten en cuenta que es perturbador.

Según WVUE-TV, la mujer saltó desde el balcón hacia el Golfo de México desde The Carnival Valor, que luego atracó en Nueva Orleans, Luisiana.

La mujer, de 32 años, no ha sido identificada. La razón por la que saltó tampoco está clara aún.

Esto es lo que necesita saber:

La mujer no estaba esposada, dijo la línea de cruceros





Play



WOMAN GETS DETAINED BY SECURITY ON CRUSIE SHIP (VIDEO FOOTAGE) | “MAN OVERBOARD” ON CARNIVAL VALOR Video Footage from a Cruise Ship passenger sailing onboard the Carnival Valor on February 16, 2022 shows a woman being detain by 3 security officers for unknown reason. The woman then jumped overboard and now a search and rescue mission is underway by the US Coast Guard. So far she has not been found. #cruisenews… 2022-02-17T22:09:34Z

El video, que fue subido a YouTube, muestra a una mujer que estaba siendo detenida por tres oficiales de seguridad en un crucero. Ella grita el nombre “Alicia”. Poco tiempo después, los pasajeros preocupados hablan de que alguien se cayó por la borda mientras se alinean en la barandilla del barco. WMFB-TV también informó sobre el video y agregó que la mujer viajaba con su esposo y otros miembros de la familia en el crucero, quienes están siendo asistidos por la línea de cruceros.

Un portavoz de Carnival Cruise Line le dijo a KKTV-TV que el pasajero del crucero “saltó de su balcón y no estaba esposado”.

Según WVUE-TV, la mujer saltó por la borda alrededor de las 2:28 p.m. el 16 de febrero de 2022. En ese momento, el crucero estaba a “150 millas de la costa de Southwest Pass, Louisiana”, informó la estación de televisión.

El barco había salido de Cozumel, México, el 15 de febrero y regresaba a Nueva Orleans, según informó la televisora.

La Guardia Costera de los Estados Unidos busca a la mujer

Woman jumps overboard from 10th floor of Carnival cruise ship in Gulf of Mexico, search is continuing https://t.co/ERWWdhwq8X pic.twitter.com/W2xteEKlsJ — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) February 17, 2022

Una foto publicada en Twitter mostraba un salvavidas vacío fuera del barco, según KKTV. AZFamily informó que los miembros de la tripulación arrojaron salvavidas al agua junto con una bengala para marcar la ubicación de la mujer. El periódico informó que el crucero dio vueltas “durante horas” pero no encontró a la mujer. Finalmente, el barco regresó a Nueva Orleans.

Según WAFB-TV, la mujer que saltó es una mujer afroamericana y la Guardia Costera la está buscando.

Algunos testigos se han presentado para arrojar detalles adicionales.

Una mujer de Baton Rouge le dijo a WAFB que se llamó a seguridad después de un incidente entre la mujer ahora desaparecida y un hombre en el área de la bañera de hidromasaje de la décima cubierta.

“La seguridad la sacó del jacuzzi. Cada vez que tenían que detenerla, aparentemente estaba molesta y se tiraba por la borda. Y eso fue alrededor de las 2:30”, dijo Kim Barnette a la estación de televisión.

“Aparentemente, estaba esposada, saltó por el costado del barco”, dijo Darrell Morris, un pasajero, a la estación (pero la línea de cruceros negó que la mujer estuviera esposada).

“Y cuando saltó, aparentemente se golpeó la cabeza contra el costado del bote. Y luego golpeó la cara del agua primero”, dijo Randy, un pasajero, a WAFB.

Barnette le dijo a WAFB: “Hay algunos botes salvavidas allí que aparentemente golpeó en el camino hacia abajo. Cuando golpeó, fue bastante ruidoso y, por supuesto, hubo un disturbio aquí en el barco, lo que me hizo salir a mi balcón en la cubierta 7”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer fue apuñalada en un Foot Locker de Los Ángeles [VIDEO]