Jauría de perros ataca y mata a una mujer en Alabama

Ruthie Mae Brown, de 36 años, murió el lunes en el condado de Walker, Alabama, cuando fue atacada por una jauría de perros mientras caminaba por una carretera. El trágico incidente ocurrió en la calle Jagger en Nauvoo, al noroeste de Birmingham, el lunes por la tarde. Según una publicación en Facebook de la Oficina del Sheriff del condado de Walker, “La mujer fue víctima de un ataque de varios perros. Algunos de los perros han sido capturados “.

Un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Walker, T.J. Armstrong, le dijo a AL.com que los oficiales llegaron a la escena alrededor de las 2 p.m. pero Brown ya había fallecido. Confirmaron al medio que la víctima era Brown, de 36 años, madre de cuatro hijos del pueblo cercano de Jasper. No está claro qué motivó a las autoridades a responder a la calle Jagger, pero WIAT informó que una tercera persona llamó para reportar el incidente.

El incidente está bajo investigación y las autoridades están trabajando para determinar si se presentarán cargos

#Alabama fatal #dog #attack "Authorities identified the victim as Ruthie Mae Brown. She was 36 and lived in Jasper.” https://t.co/ztJzrogFKG We are having terrible flashbacks to Emily Mae Colvin… https://t.co/yBFeqw6jCg pic.twitter.com/twSO0RiZ1Z — DogsBite.org (@dogsbite) October 20, 2020

El incidente está bajo investigación, informó el Daily Mountain Eagle. No está claro cuántos perros estuvieron involucrados y de qué raza eran, dijo al medio el alguacil del condado de Walker, Nick Smith, aunque los investigadores creen que había al menos cinco perros. El forense del condado de Walker, Joey Vick, le dijo al Daily Mountain Eagle que un análisis forense del cuerpo de Brown proporcionará una causa oficial de muerte. Sin embargo, el medio reportó que Vick dijo que el cuerpo presentaba “un trauma severo causado por un ataque de perros”.

Smith también declaró que todos los perros tenían dueños y no eran vagabundos. Un propietario ya se ha presentado para reclamar a dos de los perros del ataque, y los oficiales estaban trabajando para capturar al menos a tres más. Los dos perros que fueron capturados serán llevados a la Sociedad Protectora de Animales del Condado de Walker, dijo Smith al medio.

La policía está pidiendo a las personas del área que se comuniquen con ellos si ha habido otros ataques de perros en el mismo vecindario. Una vez que se complete la investigación, la oficina del fiscal de distrito determinará si se presentarán cargos.

WBMA informó que Brown era madre de cuatro niños, pero no se ha hecho pública mucha información sobre la víctima.

Testigos y vecinos dijeron que este es un conocido grupo de perros que deambula por el vecindario y que los animales son “agresivos”

Family tells me the victims name is Ruthie Brown. She was 36 and had 4 boys. More on @abc3340 at 10. pic.twitter.com/TsBhnL1YLe — Andrew Donley (@Andrewabc3340) October 20, 2020

Vecinos y testigos le dijeron a WBMA que el incidente ha sacudido al vecindario. Dijeron que la manada de perros deambula con frecuencia por el vecindario, pero que Brown, al ser de fuera de la ciudad, puede que no lo supiera. Una residente de la calle Jagger, Robin Johnson, dijo que a menudo ve a la manada cerca de las vías del tren junto a las carreteras Johnson y Jagger.

“Nos tiene a todos nerviosos en este momento”, dijo Johnson. “Es realmente aterrador. Los he visto atacar a un ciervo “. Ella dijo que una vez se encontró con la manada y los perros fueron muy agresivos con ella:

De hecho, tenía un palo en la mano y sé el nombre de los propietarios y los llamaba y ellos retrocedían. Son perros realmente agresivos. Fueron muy agresivos. Si no hubiera sabido el nombre del propietario, probablemente me hubiera pasado.

Armstrong le dijo a WBMA que un testigo que vio el ataque dijo que había siete u ocho perros involucrados. El portavoz agregó: “He visto una mordedura de perro, he visto un ataque de perro, pero nunca he visto una situación tan horrible como esta”. Dijo que el condado no tiene una ley de correa.

Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) se acercó a la Oficina del Sheriff del Condado de Walker, la Sociedad Protectora de Animales y la Oficina del Forense para obtener más información.

Esta es la versión original de la historia en Heavy.com