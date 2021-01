Mujer recibe mordida en la cara en brutal ataque por un grupo de hombres en NY

Una mujer fue brutalmente atacada por un grupo de hombres molestos al sentirse rechazados en un vecindario de Harlem en Nueva York. El salvaje asalto fue captado en cámaras de vigilancia. La mujer no identificada, describió como los maleantes la golpearon, le escupieron, le robaron su celular e intentaron morderle el ojo. “No podía creerlo, era como un animal. Esa es la única forma en que puedo describirlo, era como un animal”, dijo la mujer a NBC New York.

La madre de 31 años, había acudido sola a una licorería ubicada en la calle 128 y la avenida St. Nicholas en West Harlem un poco antes de las 6 p.m. el lunes pasado, cuando se topó con los hombres, quienes la persiguieron hasta el interior del establecimiento. Una vez allí uno de los hombres ofreció comprarle una botella de vino, lo cual la mujer cortésmente rechazó.

En una entrevista con CBS News, la víctima contó que antes de salir de la tienda uno de los hombres “dijo que me pensaba que yo era mejor que ellos”. Acto seguido la persiguieron hasta afuera y la rodearon. Al verse acorralada la mujer les pregunto “¿En serio están tratando de pelear conmigo? Solo estoy tratando de seguir con mi día”.

🚨WANTED-ROBBERY: On 1/18/21 approx. 5:52 PM, inside 303 W 128 St @NYPD32PCT Manhattan. After an argument with a 31 Y/O female the suspects punched, kicked & bit the victim. They then took her property, & fled. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $2,500. pic.twitter.com/hT6SLIwgxL

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) January 20, 2021