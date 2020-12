Hallan a mujer decapitada en Baltimore: ¿Quién cometió el horrendo crimen?

La policía está investigando el hallazgo del cuerpo sin cabeza de una mujer, en una propiedad en un callejón sin salida en el suroeste de Baltimore. A la mujer también le faltaban las manos y los pies.

Dos personas caminaban en el vecindario de Morrell Park el lunes cuando llamaron a la policía para decir que vieron lo que parecía ser un cuerpo en la cuadra 1600 de Morrell Park Ave, informó el Baltimore Sun.

Cuando la policía llegó, alrededor de las 10:30 a.m., un portavoz le dijo al medio que encontraron un cuerpo cubierto por “algún tipo de lona”. El cuerpo femenino se describió como en descomposición y sin la cabeza, ni los pies ni las manos. La muerte ahora está bajo investigación y se considera una “muerte sospechosa”, informó la policía.

Headless body discovered in Southwest BaltimoreHeadless body discovered in Southwest Baltimore 2020-12-02T22:16:15Z

Aún no se conoce la identidad de la mujer. La policía le ha pedido a cualquier persona con información sobre el caso, que se comunique con los detectives de homicidios, al (410)-396-2100.

Vecinos dijeron que el área donde se encontró el cuerpo fue despejada recientemente con luces instaladas.

Según The Sun, los vecinos dijeron que el área donde se encontró el cuerpo se había limpiado recientemente y se habían instalado luces con sensores de movimiento, pero anteriormente estaba muy cubierto. No está claro cuánto tiempo estuvo el cuerpo de la mujer en ese lugar.

El medio informó que varias casas a lo largo de la calle sin salida tienen letreros que dicen que hay cámaras de seguridad instaladas y grabando, para disuadir a los intrusos, pero no había ninguna visible de inmediato, y no estaba claro si había cámaras grabando el área donde estaba el cuerpo.

Una de las dos personas que encontraron el cuerpo, Rob Batzri, le dijo a The Sun que estaba caminando por la zona con su jefe.

Batzri, quien es gerente de operaciones de un distribuidor de fregaderos, dijo que él y su jefe estaban revisando su propiedad cuando encontraron el cuerpo, pero que no estaban seguros de inmediato de lo que habían encontrado, aunque podían decir que algunas partes le faltaban al cuerpo.

“Fue muy sorprendente, algo surrealista”, dijo Batzri a The Sun. “Parecía que (el cuerpo) había estado allí por un tiempo, o que alguien había venido recientemente y lo había dejado”.

La policía está trabajando para investigar si las lesiones al cuerpo de la mujer ocurrieron antes o después de la muerte.

La portavoz del Departamento de Policía de Baltimore, Nicole Monroe, le dijo al New York Post que la “muerte sospechosa” todavía estaba bajo investigación el miércoles y que no se podía compartir más información sobre el caso.

Baltimore Police Officers continue their efforts to arrest the individuals responsible for violence in Baltimore City.

In the past 48 hours, officers recovered these weapons and made several arrests.

You can report illegal activity by calling 911 or MCS at 1-866-7Lockup. pic.twitter.com/DkIo05wP9e

— Baltimore Police (@BaltimorePolice) December 2, 2020