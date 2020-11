[VIDEO] Una mujer blanca acosa a sus vecinos y les dice “están actuando como negros”

Una pelea entre dos vecinos por sus perros se convirtió en una discusión que culminó con una mujer blanca diciéndole a un residente negro y a un conocido suyo que estaban “actuando como personas negras”.

Las imágenes de seguridad del incidente se compartieron en Twitter y se volvieron virales con casi 700 millones de visitas.

El video se titula “Jarrell Jones”, aunque no está claro si ese es el hombre en el video. La persona que lo publicó dice que el enfrentamiento tuvo lugar en el Área de la Bahía.

Esto es lo que sucedió.

Mujer le dice a su vecino: “Eres una persona negra en un vecindario blanco y estás actuando como tal”

Bay Area: This Black family was harassed by a white neighbor — while also brandishing a taser. “You’re a black person in a white neighborhood and you’re acting like one. Why don’t you act like a white person in a white neighborhood?” Madness…pic.twitter.com/yb9rn29KYY — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) November 17, 2020

El inicio del video compartido en Twitter parecía mostrar que la interacción de los dos vecinos ya era conflictiva y parecía ser sobre los perros de cada uno de ellos.

Un hombre negro está parado en su porche hablando con una mujer blanca que sostiene una pistola Taser en su mano izquierda y un perro pequeño en su mano derecha. “Tengo todo grabado en la cámara para que puedas irte, por favor, puedes salir de mi propiedad”, está diciendo. “Mi perro nunca se ha metido con tu perro”.

La mujer le dice: “Llamaré a la policía”, a lo que el hombre responde: “Todo está en cámara, estaré feliz de mostrárselo. Estaré feliz de mostrárselos”.

“No quiero ver a ese perro afuera”, le dice, lo que el hombre rechaza rotundamente, contestándole: “Bueno, él va a estar afuera porque tengo derecho a tenerlo aquí como cualquier otra persona. No te ha hecho nada a ti, no le ha hecho nada a tu perro”.

La mujer luego exige saber: “¿Por qué eres tan desagradable?”

Aquí está el resto de su interacción:

¿Soy desagradable? ¿Explicándote que mi perro no ha hecho nada malo? Viniste aquí, a mi casa, a mi propiedad. Pero tu perro vino a mi propiedad. Señora, he sido amable con usted, la he ayudado a usted y a su familia, siempre le he hablado. Nunca me ayudaste a mí ni a mi familia, no has hecho nada. Tu vienes aquí – Todo lo que has hecho s ser negativo. No, no lo he sido, te voy a pedir que por favor salgas de mi propiedad. No sé si solo estás teniendo un mal día o lo que sea. No estoy teniendo un mal día, pero ¿sabes qué? Eres una persona negra en un vecindario blanco y actúas como tal. ¿Por qué no actúas como una persona blanca en un vecindario blanco?

La mujer dice: “Ustedes están actuando como negros”

La interacción entre los dos continua escalando cuando la mujer lo insulta cuando él le dice que tiene cámaras de video en su propiedad que muestran a sus perros y su comportamiento.

Luego le dice que puede volver a su casa y agrega: “Voy a seguir paseando a mi perro por este vecindario”.

La mujer luego notó que los padres del hombre eran “amables … muy amables”, lo que implica que él no es tan amable y el hombre responde diciéndole: “Ellos dirían lo mismo”.

Una conocida del hombre entra en escena, exigiendo saber por qué la mujer está gritando en su propiedad con una pistola Taser. Ella le dice que el “pitbull” del hombre atacó a su perro, por lo que trajo la pistola Taser. En respuesta, el hombre señala que tiene todo en cámara para “cuando ella mienta y llame a la policía”.

Cuando la conocida del vecino exige ver las ‘heridas’ del perro, la mujer dice: “¿Saben qué? Ustedes están actuando como negros”.

