Mujer de 22 años fue desmembrada y puesta en una maleta: cuestionan exnovio

Como si se tratara del guión de una película de terror, hace dos semanas la policía de la Ciudad de Nueva York halló el cuerpo descuartizado de una mujer, puesto al interior de una maleta.

Y tras una intensa investigación, la policía no solamente logró identificar a la víctima, quien respondía al nombre de Dasia Johnson, sino que está cuestionando al exnovio de la joven.

Así lo reveló el periódico NY Post, donde se aseguró que la joven asesinada era víctima de violencia doméstica y además manifestaron que están tratando de dar con el paradero de seis testigos del caso.

Police Discover Dismembered Woman In Suitcases In NYC apartment Police found a meat cleaver and a dismembered body of a woman in two suitcases in a New York City apartment. The discovery was made after the 22-year-old had not been seen for nearly a month. Residents in the area called it “disturbing” and “scary.” » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC… 2022-09-22T23:15:04Z

Las autoridades revelaron que la víctima, quien tenía una orden de restricción activa contra su expareja, fue asesinada y desmembrada en su apartamento, localizado en la parte este de la Gran Manzana en la Linwood Street.

Stephanie Harris, vecina de la joven descuartizada, citada por el Post, mencionó que la escena donde fue hallada Johnson, era dantesca.

“Sangre por todas partes, pintas de sangre”, dijo la mujer. “Fue desagradable. Te puedes imaginar lo que le pasó a ella. Sabes que ella luchó por su vida”.

La policía mencionó que a pesar de que el exnovio de la joven ha estado en el “radar” tras el hallazgo macabro, el domingo fue puesto bajo custodia.

Body parts of 22-year-old woman found in 2 suitcases in NYC apartment Investigators believe a body found stuffed into two suitcases in an apartment in Cypress Hills, Brooklyn is that of a 22-year-old woman. Chantee Lans has the story. Read More: 7ny.tv/3S5xYlr Check out more Eyewitness News – 7ny.tv/3bFUkHu​​​​​​​​​​​​​​​… NEW HERE? – Hi! We’re abc7NY, also known as Channel 7 on TV, home to Eyewitness News, New… 2022-09-22T23:36:04Z

Otros vecinos revelaron a las autoridades que la mujer acribillada era una víctima constante de malos tratos y actos de violencia, y en más de una ocasión la observaron con signos de abuso.

El Post reveló además que en marzo pasado el exnovio de la mujer había sido arrestado porque violó la orden de restricción y llegó hasta su vivienda en busca de pertenencias.

La joven fue encontrada sin vida el 21 de septiembre luego de que sus familiares se comunicaran con miembros de seguridad del edificio, manifestanto su preocupación por no saber nada de la chica.

Los parientes de la joven, de quien se agregó era aspirante a maestra, pidieron a los “security” del lugar que realizaran una inspección en el apartamento de Dasia, a fin de garantizar que estaba bien, pero la policía reveló que dos hombres que estaban en el apartamento les prohibieron el ingreso. Uno de los sujetos que estaba en el lugar era el exnovio de la joven.

Más tarde un grupo de trabajadores volvió al apartamento y al entrar se hallaron con el cuerpo desmembrado de la chica y llamaron a la policía.