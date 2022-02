¿Cuánta gente murió en Chernobyl por el accidente nuclear?

La miniserie de HBO Chernobyl narra los horrores y las vidas humanas que se perdieron en desastre de la planta de energía nuclear de 1986, así como la burocracia que usó la antigua Unión Soviética, que trató de encubrirlo.

La miniserie está marcada por la visión de seres humanos (bomberos, trabajadores de plantas nucleares) pudriéndose por envenenamiento por radiación. Sin embargo, en la vida real, ¿cuántas personas murieron en Chernobyl?

La respuesta es que la cifra final sigue sin estar clara. Es una pregunta complicada porque hubo personas que murieron al momento por la explosión de la planta, pero también hubo posibles secuelas que persistieron durante años, no solo en las ciudades cercanas sino también en toda Europa del Este.

“El accidente en el reactor nuclear de Chernobyl que ocurrió el 26 de abril de 1986 fue el accidente más grave jamás ocurrido en la industria de la energía nuclear”, dice el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica.

Esto es lo que necesita saber:

Unas 30 personas murieron directamente en el accidente de Chernobyl

El conteo temprano de muertes parece relativamente pequeño, considerando el alcance del desastre. Dos personas murieron inmediatamente cuando explotó el reactor nuclear y otras 29 personas murieron en los 2 días siguientes, según New Scientist.

Incluso este número varía ligeramente, dependiendo de la fuente. Pero la conclusión es que unas 30 personas murieron poco después del accidente o inmediatamente después.

Según la Comisión Reguladora Nuclear de EEUU, “los efectos de radiación severos del accidente de Chernobyl mataron a 28 de los 600 trabajadores del sitio en los primeros cuatro meses después del evento. Otros 106 trabajadores recibieron dosis lo suficientemente altas como para enfermar por radiación aguda. Dos trabajadores murieron a las pocas horas de la explosión del reactor por causas no radiológicas. Otros 200.000 trabajadores de limpieza en 1986 y 1987 recibieron dosis de entre 1 y 100 rem (la dosis de radiación anual promedio para un ciudadano estadounidense es de aproximadamente 0,6 rem)”.

En 1986, casi 50.000 personas vivían en Pripyat, la ciudad más cercana a la planta de Chernobyl. También había una ciudad cercana, Chernobyl, con una población de 12.000 habitantes, según Live Science. Por el contrario, más de 100.000 personas murieron inmediatamente cuando las bombas nucleares cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki.

Puedes ver los nombres de algunos de los que murieron aquí. Algunos de los personajes de la miniserie de HBO no son personas reales, pero otros sí; por ejemplo, el bombero Vasily Ignatenko era una persona real. Tenía 25 años, fue uno de los primeros bomberos en llegar a la escena y dejó sola a su esposa embarazada (cuyo hijo murió). Fue uno de los 27 bomberos que murieron: Ignatenko vivió durante dos semanas, según Express.

Miles de personas pueden haber muerto a causa de los efectos persistentes de la radiación, pero esto no está claro

Por supuesto, los costos de salud no son solo los efectos inmediatos. ¿Cuántas personas contrajeron cáncer y otros problemas de salud provocados por Chernobyl?

“Hoy en día, la evidencia disponible no conecta fuertemente el accidente con aumentos de leucemia o cáncer sólido inducidos por la radiación, aparte del cáncer de tiroides”, insiste la Comisión Reguladora Nuclear de EEUU.

“Muchos niños y adolescentes de la zona en 1986 bebieron leche contaminada con yodo radiactivo, que administró dosis sustanciales a sus glándulas tiroides. Hasta la fecha, se han detectado alrededor de 6.000 casos de cáncer de tiroides entre estos niños. El 99% de estos niños fueron tratados con éxito. 15 niños y adolescentes murieron de cáncer de tiroides en 2005. La evidencia disponible no muestra ningún efecto sobre el número de resultados adversos del embarazo, complicaciones del parto o la salud general de los niños entre las familias que viven en las zonas más contaminadas”.

En cuanto a las muertes por cáncer, “si bien las muertes por cáncer en general han sido mucho más bajas que las especulaciones iniciales de decenas de miles de muertes relacionadas con la radiación, un estudio reciente encontró un riesgo relativo estadísticamente significativo de incidencia y mortalidad por cáncer”.

El Comité Científico de la ONU, sin embargo, sitúa el número de muertes en alrededor de 6000 y escribe: “Entre los residentes de Bielorrusia, la Federación Rusa y Ucrania, se habían reportado hasta el año 2005 más de 6000 casos de cáncer de tiroides en niños y niñas”.

Sin embargo, el comité agrega:

“Aparte de este aumento, no hay evidencia de un impacto importante en la salud pública atribuible a la exposición a la radiación dos décadas después del accidente. No hay evidencia científica de aumentos en la incidencia general del cáncer o las tasas de mortalidad o en las tasas de trastornos no malignos que podrían estar relacionados con la exposición a la radiación. La incidencia de leucemia en la población general, una de las principales preocupaciones, no parece ser elevada”.

La Organización Mundial de la Salud puso la cifra más alta en un estudio de la población de niños y adolescentes expuestos a la radiación. “Según estudios nacionales en los tres países afectados, en 2016 se habían diagnosticado más de 11.000 casos de cáncer de tiroides en este grupo”, se lee en un informe de la OMS sobre Chernobyl.

Un estudio de 2006 llamado Estimaciones del cáncer en Europa por la lluvia radiactiva del accidente de Chernobyl hizo proyecciones.

“Las proyecciones de riesgo sugieren que, a estas alturas, Chernobyl puede haber causado alrededor de 1000 casos de cáncer de tiroides y 4000 casos de otros tipos de cáncer en Europa, lo que representa alrededor del 0,01 % de todos los cánceres incidentes desde el accidente”, se lee. “Los modelos predicen que para 2065 se pueden esperar alrededor de 16.000 casos de cáncer de tiroides y 25.000 casos de otros tipos de cáncer debido a la radiación del accidente”.