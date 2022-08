Kelly Bensimon anunció la muerte de su padre

Una ex estrella de Real Housewives of New York ha anunciado la muerte de su padre.

El 27 de agosto de 2022, Kelly Bensimon anunció que su padre había muerto.

Esto es lo que necesita saber:

Kelly Bensimon dice que su padre era “todo lo que un hombre aspira a ser” tras su muerte

“A mi padre, te estoy muy agradecida de haber sido tu hija”, escribió en Instagram. “Eres todo lo que un hombre aspira a ser. Todos los hermanos de mi madre, mis hermanos y yo, y mi niña, apreciamos todo lo que ha hecho para criar y nutrir a seres humanos increíbles. (…) Nos protegiste a todos de todo inculcando fuertes valores y moral. Serás extrañado siempre. Con amor, Kelly.

Varias Real Housewives compartieron sus condolencias.

“Lamento mucho tu pérdida, Kelly. Te envío amor y paz”, escribió la estrella de RHONJ, Margaret Josephs.

Ramona Singer, su ex miembro del elenco, compartió varios emojis de manos rezando.

Otra ex miembro del elenco, Jill Zarin, escribió: “Oh, Kelly… Lo siento mucho, amiga. Sé lo cercana que eras a él. Te amo… Jill y Ally”.

Los fans también le enviaron buenos deseos.

“Te envío amor, Kelly”, escribió un fan.

“Siento que él era especial para ti. Enviándote mucho amor”, dijo otro.

Un fan dijo: “Mi amor, lamentamos mucho tu pérdida, pero celebramos el viaje de tu papá a casa”.

“Tu papá fue increíble al igual que tu madre. Estoy muy agradecida de haber estado cerca de ellos durante años. Lo siento por la pérdida. Duro a cualquier edad. Envío oraciones por ti, Tom y Tracey”, escribió alguien.

“¡Oh, no Kelly! Lo siento, amor, por tu pérdida. Desgarrador. Lo sé muy bien. Te mando a ti y a las chicas mucho amor y abrazos. Xoxo”, dijo un fan.

Otro fan dijo: “Lo siento mucho, Kelly, que su memoria sea una bendición. Debe haber sido un hombre increíble para criarte como eres”.

“Empatía, amor y condolencias para ti y todos los que amaron a tu maravilloso padre”, escribió otro fan.

Se rumorea que Kelly Bensimon regresará para el spinoff de RHONY: Legacy

Según varios sitios de fans de Bravo, el elenco del nuevo spin-off de RHONY: Legacy incluirá a Bensimon.

Junto con Bensimon estarán Jill Zarin, Dorinda Medley, Tinsley Mortimer, Luann de Lesseps y Sonja Morgan, según Bravo & Cocktails.

Andy Cohen reveló los planes de los dos programas a Variety el 23 de marzo de 2022, en lo que el medio llamó un “nuevo plan radical” para revivir la franquicia, que recibió bajas audiencias la temporada 13.

Según Cohen, el reinicio vendrá en dos partes y “tomará en cuenta todo lo que nuestra apasionada audiencia realmente nos ha estado diciendo durante el último año”. El plan incluye “reiniciar y refundir” y luego “lanzar una segunda serie de RHONY con estrellas anteriores”, informó el medio.

Cohen dice que la “primera prioridad” es mejorar RHONY como lo conocen los fans, y eso incluye agregar un elenco más diverso.

Bensimon no ha sido visto en RHONY desde la temporada 10, en calidad de invitada. No ha sido miembra del elenco a tiempo completo desde la temporada 4.