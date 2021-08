Muere estrella de TikTok a los 45 años: ¿quién falleció?

La estrella de TikTok John Kelly murió repentinamente en agosto de 2021, según anunció su hijo, Tex.

John Kelly era una estrella de TikTok que dirigía la popular cuenta @texandjohn con su hijo, Tex Keith. Kelly murió repentinamente en agosto de 2021, dijo su familia en GoFundMe. Kelly tenía 45 años.

La causa de la muerte de Kelly no se ha hecho pública. El 31 de julio de 2021, Keith publicó en Twitter: “Si todos pudieran mantener a mi papá en sus oraciones, él está en la sala de emergencias ahora mismo con COVID”.

Después de la muerte de Kelly, Keith escribió en GoFundMe: “Me duele mucho informarles hoy de la pérdida de un hombre increíble. El fallecimiento de mi papá fue una sorpresa para todos nosotros y algo que nos pasará factura durante mucho tiempo. John Kelly vivió una vida increíble, llena de trabajo duro y amor. Nunca fue negativo y, como muchos de ustedes han experimentado, siempre fue alguien con quien querían estar porque los hacía sentir especiales y amados. Fue un gran padre, hijo, hermano y amigo para innumerables personas”.

La campaña GoFundMe ha recaudado más de $ 21,000. Tex y John comenzaron su cuenta de TikTok en enero de 2021 con un video de broma que se volvió viral, y rápidamente acumularon más de 2.5 millones de seguidores, con sus videos acumulando más de 50 millones de visitas. Se autodenominaron el “mejor dúo de padre e hijo”, compartieron historias sobre sus vidas y también continuaron con sus videos de bromas.





Kelly vivía en Eureka, California, con su familia y era copropietario de Humboldt Construction Company, según Redheaded Blackbelt, un sitio web de noticias local. Tex Keith, el hijo de Kelly, actor y empresario, le dijo al sitio de noticias: “Comenzó en enero cuando le hice una broma y me dijo: “¡No publiques eso! “Pero rompí las reglas y lo publiqué de todos modos. Recibimos muchos comentarios excelentes”, dijo Keith. Casi de la noche a la mañana tuvieron 26.000 seguidores. Le dije a mi papá: “Podríamos hacer algo realmente especial con esto”, y vio las reacciones y me dijo: ‘Te voy a yudar con esto'”.

Keith le dijo al sitio de noticias en mayo de 2021: “Papá es un hombre de 6 pies y 6 pulgadas y 380 libras de peso. El papel de papá es el del hombre serio, ingenioso y de la vieja escuela que responde a un hijo tonto que en realidad solo sale con vida porque es su hijo. Sus respuestas son siempre breves, divertidas y un golpe en la boca que muestra quién manda. Él es la estrella del espectáculo. Escribo la comedia, pero no funcionaría sin él”.

Kelly agregó: “A veces tenemos ese contenido sentimental que muestra el tipo de relación única y el amor que un hijo y un padre tienen el uno por el otro. Se llama cariñosamente Papa Grizzly pero, en realidad, es un tipo súper amable y también el trabajador más duro que he conocido”.





Keith publicó un video de TikTok en mayo de 2021 sobre su relación con Kelly, diciendo: “Para el chico que entró en mi vida a los cuatro años”. En las leyendas del video de arriba, una presentación de diapositivas de fotos de los dos juntos, Keith escribió: “Gracias por convertirte en mi papá y mejor amigo. Espero ser para mis hijos lo que tú eres para mí”.

Keith, con los ojos llorosos, publicó otro video el 30 de junio de 2021 y escribió: “Permítanme contarles un poco lo genial que es mi papá. Conoció a mi mamá cuando yo tenía 4 años sabiendo que ella era madre soltera de dos. Se casaron unos años después. La mayoría se habría escapado de ese compromiso de criar dos niños que no eran biológicamente de ellos. Nos enseñó a pescar, a andar en bicicleta, la diferencia entre el bien y el mal y todo lo que haría un gran padre. Me enseñó a leer y se aseguró de que fuera un estudiante bueno.Nunca se perdió un juego mío. Trabajó todo el tiempo para conseguir dinero para los campamentos de fútbol. Invirtió en mi futuro a pesar de no tener dinero. Pude inscribirme en una universidad gracias a él”.

Keith agregó: “Mi familia no tenía mucho dinero, así que nos llevaba al trabajo solo para pasar tiempo con nosotros. Se despertaba a las 4 AM y se acostaba a las 11/12 PM. Es el trabajador más duro que he conocido en mi vida. Él es mi mejor amigo. Él es mi héroe. Él es mi papá.”

En un homenaje publicado en Instagram, Keith escribió:

“Siempre serás mi héroe, te amo y te extraño mucho❤️. Sé que estás en un lugar mejor ahora, vigilándonos a todos. Fuiste un padre, hijo, hermano y amigo increíble para muchos. Recuerdo que te conocí con mi mamá cuando tenía cuatro años y te pregunté: “¿Eres mi papá?” No sabías qué decir, pero pronto te convertiste en ese hombre en mi vida y en la de mi hermano. Recuerdo la primera vez que te llamé papá. Estaba asustado. Tu cara estaba sorprendida y feliz. Papá, me enseñaste a leer, a lanzar una pelota, a amar siempre y a trabajar duro, y aprendí muchas lecciones por las que llevaré la cabeza en alto gracias a ti. Trabajaste increíblemente duro para que pudiéramos tener una buena vida. Cuando los tiempos se pusieron difíciles para ti y para mamá, nos llevaste a Jonny y a mí a trabajar contigo para que pudiéramos pasar más tiempo juntos. Ni una sola vez te quejaste y siempre escondiste las luchas, así que no nos preocupamos. Pasamos muchas cosas como familia. Siempre apreciaré esos momentos y el trabajo duro porque me mostraste que mientras nos tuviéramos el uno al otro, no necesitamos nada más. Siempre creíste en mí. Me enorgullece decir que soy el hijo de John Kelly. Estoy tan orgulloso del padre que eras y de la relación que teníamos, era algo tan asombrosamente hermoso y especial. Nunca hubo una conversación que no terminara con “Te amo, chico”. Estoy muy agradecido por la vida y el amor que nos has dado. Estoy muy agradecido por el amor que le has dado a mamá y por traernos a una familia que nos ama. Estoy especialmente agradecido por todos los recuerdos increíbles que hemos creado a lo largo de los años y por los momentos que grabamos este año. Tu impacto fue increíble, ya sea haciendo reír a la gente o viendo a otros padres aspirar a ser alguien como tú. Eres mi mejor amigo papá y, por dolorosamente difícil que sea, sé que nos volveremos a ver y no puedo esperar a ver esa sonrisa tuya, abrazarte, bromear y decirte que te amo en persona otra vez. Papá, me duele saber que mis hijos no serán testigos de primera mano del hombre que fuiste, pero prometo trabajar duro para ser el papá para ellos que tú fuiste para mí. Nunca me rendiré sabiendo que te tengo presente. Te amo papá, te veré en la eternidad.”