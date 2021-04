¿Cuándo y cómo murió el famoso presentador de televisión Dick Clark?

Dick Clark fue una personalidad de radio y televisión muy reconocida que trabajó en el mundo del espectáculo durante más de 50 años. También clave en los programas de la víspera de Año Nuevo en ABC desde 1972 hasta 2004, año en que sufrió un derrame cerebral. Cedió las funciones de anfitrión a Ryan Seacrest en 2006 e hizo apariciones especiales hasta su muerte en 2012. Esto es lo que necesita saber sobre la muerte del legendario anfitrión.

Clark murió de un ataque al corazón en 2012

Dick's Final Goodbye – New Year's Rockin Eve 2012 2012-04-20T03:53:52Z

En abril de 2012, el agente de Clark, Paul Shefrin, le dijo a ABC News que Clark había muerto de un “ataque cardíaco” a la edad de 82 años. Pero había estado trabajando incansablemente hasta entonces para recuperarse del derrame cerebral de 2004 que lo dejó parcialmente paralizado y le había provocado problemas en el habla. Pero después de tomarse un año libre, regresaba cada año al programa de la víspera de Año Nuevo como invitado todos los años hasta su muerte.

Seacrest, quien asumió el cargo de anfitrión principal después del derrame cerebral de Clark, emitió una emotiva declaración cuando Clark falleció.

“Estoy profundamente entristecido por la pérdida de mi querido amigo Dick Clark”, dijo Seacrest en ese momento. “Realmente ha sido una de las mayores influencias de mi vida. Lo idolatraba desde el principio, y al inicio de mi carrera fui agraciado con sus generosos consejos y sugerencias. Cuando me uní a su programa en 2006, fue un sueño hecho realidad trabajar con él cada Nochevieja durante los últimos seis años. Era inteligente, encantador, divertido y siempre un verdadero caballero. Aprendí mucho de él y siempre estaré en deuda con él por su fe y su apoyo. Fue un notable presentador y hombre de negocios y dejó un rico legado a las audiencias televisivas de todo el mundo. Todos lo extrañaremos.”

ABC News informó que el Museo de Comunicaciones de Radiodifusión contabilizó lo que Dick Clark Productions hizo en televisión: fueron más de 7.500 horas de programación, más de 30 series y 250 especiales.

“Durante más de medio siglo, Dick Clark llevó lo mejor de la música estadounidense a las audiencias de todo el país, creando carreras e innumerables fanáticos para los artistas en sus programas icónicos, American Bandstand y New Year’s Rockin ‘Eve”, dijo el presidente y director ejecutivo de The Walt Disney Company Robert Iger en un comunicado. “Estamos orgullosos de que ABC fuera el hogar de esos programas y siempre será parte de su legado. En nombre de todos en Disney y ABC, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Dick, así como a las tres generaciones de fanáticos que lo extrañarán tanto como nosotros”.

A Clark le sobreviven tres hijos y su tercera esposa

Clark estuvo casado tres veces. Su primer matrimonio fue con Barbara Mallery en 1952, con laque tuvo un hijo, Richard A. Clark. Se divorciaron en 1961. Clark se casó con Loretta Martin un año después y tuvieron dos hijos, Duane y Cindy. Clark y Martin se divorciaron en 1971.

En 1977, Clark se casó con Kari Wigton, con quien estuvo casado hasta su muerte.

Todos los hijos de Dick Clark siguieron sus pasos y se pusieron a trabajar en la industria del entretenimiento de alguna manera.

Richard Clark III produjo programas para Dick Clark Productions llamados Puttin ’On the Hits y Puttin’ On the Kids. Le dijo al Los Angeles Times en una entrevista que su padre era el mejor maestro que había conocido.

“Es uno de los mejores profesores que jamás pudiera imaginar. Fui a la escuela muchos años, pero no aprendí nada en comparación con lo que aprendí de él”, dijo Richard Clark, quien se graduó de la Universidad Northwestern. Su padre le dio un consejo tras obtener el título: “La empresa siempre estará aquí para ti. ¿Por qué no ves cómo trabajan otras personas?”. Seguí ese consejo y me moví por la ciudad durante unos cuatro o cinco años”.

Duane Clark asistió a la Escuela de Cine de UCLA y luego dirigió episodios de programas como Highlander, Dark Angel, The Practice, Boston Public, CSI, CSI: Miami, Hawaii Five-0 y MacGyver.

Cindy Clark ha trabajado como productora en varios programas, incluidos The Chase y The Curse of Oak Island.