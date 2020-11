Muerte de Vanessa Guillén: Las agresiones sexuales a las soldados crecen año a año

La especialista del ejército Vanessa Guillén tenía 20 años cuando fue asesinada por otro especialista del ejército llamado Aaron Robinson, de la misma edad. O al menos se cree que Robinson la mató. Nunca fue acusado del crimen porque se suicidó disparándose a si mismo cuando la policía llegó para arrestarlo, según el New York Times.

Guillén fue vista por última vez el 22 de abril en Fort Hood, Texas, donde estaba estacionada y trabajaba con su presunto asesino, pero sus restos no fueron descubiertos hasta el 30 de junio. Mientras tanto, su familia dijo que Guillén les había dicho que estaba siendo acosada sexualmente pero temía hacer un informe oficial.

La hermana de Guillén, Lupe, le dijo a ABC News el 1 de julio: “Tenía miedo de denunciarlo. Ella lo contó a sus amigos. Lo contó a su familia. Incluso informó a otros soldados en la base, pero no quiso hacer un informe formal porque temía represalias y ser rechazada, y ella, como la mayoría de las víctimas, simplemente trató de lidiar con eso ella misma”.

A raíz de la muerte de Guillén y una serie de otros crímenes que han estado ocurriendo en la base militar de Fort Hood en los últimos años, el Congreso emitió una investigación sobre “un patrón alarmante de tragedias recientes en Fort Hood, Texas”.

En una carta enviada al secretario del Ejército, Ryan McCarthy, informándole de la investigación, dice:

Según los subcomités del Congreso que están realizando la investigación, creían que esos delitos “podían ser sintomáticos de deficiencias subyacentes de liderazgo, disciplina y moral en toda la cadena de mando”.

Entre marzo y agosto de este año, cinco soldados asignados a Fort Hood fueron asesinados, según Stars and Stripes, quien informó: “Cuatro de ellos ocurrieron fuera de la base, pero Guillén fue asesinada durante su jornada laboral en una sala de armas por su compañero soldado Spc. Aaron Robinson”.

Según el New York Times, Robinson mató a Guillén golpeándola en la cabeza con un martillo en la base, luego movió su cuerpo en una caja grande antes de desmembrarla y quemarla con la ayuda de su novia Cecily Aguilar.

Stars and Stripes informó que McCarthy dijo en agosto:

“WE MUST DO BETTER” 🚨 Secretary of Army Ryan McCarthy says they will release the results of the independent review into Fort Hood’s command climate on December 8th, 2020. #BREAKING #abc13 #vanessaguillen #iamvanessaguillen pic.twitter.com/VLgnz99GyI

— Steve Campion (@SteveABC13) November 19, 2020