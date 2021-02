Muere Chick Corea a los 79 años: ¿cómo murió el legendario artista?

El legendario teclista Chick Corea murió repentinamente el 9 de febrero de 2021 a los 79 años.

Armando Anthony “Chick” Corea falleció el 9 de febrero de 2021, como se indica en la página de Instagram del legendario músico de jazz. Tenía 79 años.

La declaración oficial reveló que la causa de la muerte de Corea se debió a una forma rara de cáncer “que se descubrió recientemente”.

“A lo largo de su vida y carrera, Chick disfrutó de la libertad y la diversión de crear algo nuevo y los conciertos que daba”, continuó el comunicado. “Fue un amado esposo, padre y abuelo, y un gran mentor y amigo para muchos. A través de su trabajo y las décadas que pasó recorriendo el mundo, tocó e inspiró las vidas de millones de personas”.

Corea también dejó un mensaje a sus fans para que lo recordaran después de su muerte. Corea dijo:

“Quiero agradecer a todos aquellos que a lo largo de mi viaje me han ayudado a que la música se mantenga viva. También quiero agradecer a mis increíbles amigos músicos que han sido como una familia para mí desde que los conozco: ha sido una bendición y un honor aprender y tocar con todos ustedes.”

La declaración sobre la muerte de Corea no especificó qué tipo de cáncer le diagnosticaron. Le sobreviven su esposa, Gayle Moran, con quien se casó en 1972, y su hijo, Thaddeus Corea.

El talentoso teclista y pianista que ganó 23 premios Grammy, junto con 67 nominaciones al Grammy a lo largo de su carrera, fue increíblemente versátil y colaboró ​​con numerosos tipos de artistas. Además de trabajar con Alicia Keys y Miles Davis, trabajó con Foo Fighters y la London Philharmonic Orchestra.

Originario de Massachusetts, Corea estaba sobrellevando la pandemia con su esposa Gayle Moran, quien también es artista, en su casa en Florida, según el San Diego Tribune.

“Todos estamos ansiosos por volver a la carretera”, dijo Corea en septiembre. “Pero no puedo predecir cómo se aplicarán las restricciones o cuándo se eliminarán, así que estoy creando todo lo que puedo”.

R.I.P. Chick Corea, June 12, 1941 – February 9, 2021. Here he is playing electric piano with Miles Davis on trumpet, Wayne Shorter on saxophone, Dave Holland on bass, and Jack DeJohnette on drums in France in 1969. pic.twitter.com/juWPlH5al2

— Dust-to-Digital (@dusttodigital) February 11, 2021