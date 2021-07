Muere atropellado el batería de una banda de rock cristiana: ¿quién falleció?

Andy Williams, ex baterista de la banda de rock cristiana Casting Crowns, murió a causa de las lesiones sufridas después de un accidente de motocicleta en su camino a la iglesia, confirmó su banda.

Casting Crowns confirmó la muerte de Williams en una publicación de Facebook compartida el 9 de julio de 2021, que decía: “Esta mañana temprano, alrededor de la 1:00 AM, Andy Williams se reunió con Jesús. Peleó por su vida, pero las heridas que sufrió eran graves. Rezaste junto con nosotros para que Andy fuera sanado. Rezaste junto con nosotros para que Andy se despertara. Oraste con nosotros para que Dios hiciera un milagro. Mientras lamentamos que Andy no esté aquí con nosotros, y que no pudimos presenciar el milagro que anhelamos aquí en la Tierra, todas nuestras oraciones fueron respondidas”.

La publicación fue compartida por primera vez en Facebook por la iglesia local de Williams, Grace Chapel en Fairview, Tennessee.

El grupo continuó:

“Está curado, está despierto y creemos que está más vivo hoy que nunca. Nos aferramos a las palabras de Pablo de que no miramos a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque son eternas. Celebramos que Andy esté en los brazos de su Salvador y estamos agradecidos por los recuerdos y las risas que Andy trajo a todos los que lo conocieron. No podemos agradecerle lo suficiente por sus oraciones, apoyo y amor interminable. Has caminado con nosotros a través de este viaje tan difícil y te sentimos allí todo el camino. Los amamos mucho y les agradecemos el apoyo. En este momento, la familia ha solicitado que respeten el tiempo que pasan juntos y les permitan descansar un poco. Espere unos días para enviar mensajes de texto y llamar. Kelly, Aden, Asher, Mary Catherine.”

Esto es lo que necesita saber:

Williams sufrió un “traumatismo severo” después del accidente de motocicleta

Según la CBN, Williams quedó gravemente herido después del accidente de motocicleta del 27 de junio de 2021 cuando se dirigía a la iglesia.

Sufrió un “traumtismo severo en su cuerpo y cerebro, según informó el sitio, y agregó que fue atropellado por otro vehículo y que le amputaron una pierna por encima de la rodilla después de la tragedia.

Sin embargo, lamentablemente, las lesiones resultaron ser demasiado graves.

La gente ofreció tributos a Andy Williams en las redes sociales

Estos son algunos de los tributos que los fanáticos le ofrecieron a Andy Williams en la página de Facebook de Casting Crowns:

“¡No te arrepientas de Andy! ¡Andy es el que debería sentir pena por nosotros! ¡Estamos aquí en el polvo y el barro y él está pateando calles de oro! ¡No hay descanso en paz para los creyentes! ¡Solo hay adoración a Jesús!”

“Orando para que toda su familia y amigos permanezcan en los brazos reconfortantes de Dios y sientan la paz que sobrepasa el entendimiento al comenzar su camino sin Andy aquí a su lado. Que todos encuentren gozo al recordar y celebrar Su vida en Andy”.

“Lamento la muerte de Andy. Puede que no hayamos obtenido el milagro que queríamos en la Tierra, pero aún así obtuvimos el milagro de Dios. Está curado, íntegro y sano. ¡Dios lo sanó a Su manera!”

“Se pronunciaron muchas oraciones con la esperanza de que Andy se curara. Nuestras oraciones fueron contestadas porque ha sido perfectamente sanado y está en el hogar eterno. Ahora oramos por su familia y amigos para que encuentren consuelo al saber que algún día volverán a estar juntos”.