¿De qué murió la ‘influencer’ Sonia Cámara, conocida ‘Mamá de rizos’?

Durante las últimas horas se conoció sobre el fallecimiento de Sonia Cámara del Río, una reconocida influencer en las redes sociales, que ejercía también como enfermera, y se hacía llamar ‘Mamá de rizos’. La mujer de origen español, madre de dos niños pequeños, falleció a la edad de 35 años de edad, luego de perder la batalla contra un cáncer.

‘Mamá de rizos’ como era conocida Sonia Cámara, compartía su vida en redes sociales con sus 170.000 seguidores, en donde se le veía junto a sus dos hijos, Joel de dos y Nora de cuatro años y esposo, Mamadu Nfamara Sambu, conocido en redes como Papá de rizos, quien se encargó de dar él mismo la desgarradora noticia.

“Lo siento, me falta todo, no tengo palabras”, escribió.

¿De qué murió la ‘influencer’ Sonia Cámara?

Sonia Cámara quien nació en Pamplona, España y estudio una licenciatura en Enfermería por la UPNA, trabajaba en el Hospital Universitario de Navarra, y se dedicaba a crear contenido para sus redes scoailes, en donde compartía mayormente momentos familiares. Sonia Cámara también formó parte de la banda de música Zizur.

Sonia Cámara fue diagnosticada desde finales del año 2022 con un cáncer, del cual no dio muchos detalles, ni dijo en qué zona de su cuerpo se encontraba, pero si detalló que tenía un tumor por el que fue operada.

“¿Cómo voy a seguir mostrando mi día a día sin esto, que ahora es una gran parte de mi vida? Es la mochila que llevo a cuestas, se llama cáncer y lo voy a compartir igual que el resto de aspectos de mi vida”, explicó en entrevista para ‘Diario de Navarra’, según Vanitatis.

De igual manera, desde hacía dos semanas atrás, Mamá de rizos anunciaba por medio de sus redes que dejaba el tratamiento de quimioterapia para poder coger fuerzas y retomarlo más tarde, y aseguraba que planeaba irse de vacaciones junto a su familia, luego de ser sometida a 22 quimioterapias.

“Hoy he tenido consulta, los resultados no han salido bien. Yo me sentí un poco aliviada porque tenía un poco de miedo, pero por lo menos las lesiones son las que estaban, solo que han crecido un poco, no hay órganos nuevos, me han ofrecido otras alternativas”, dijo el 29 de mayo, de acuerdo con Univision.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos